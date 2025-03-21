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Феодосию "зачищают" от брошенного транспорта. Знаете, где такой стоит?
иллюстративное фото: pxhere.com

Феодосию «зачищают» от брошенного транспорта. Знаете, где такой стоит?

Опубликовал: КрымPRESS в Благоустройство Крыма 12:38 21.03.2025

В феврале 2025 года был принят Порядок об организации работ с брошенным (бесхозяйным), разукомплектованным транспортом на территории муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым. Ознакомиться с документом можно по ссылке.

Просим  неравнодушных жителей информацию о брошенном транспорте на территории города, во дворах МКД, вдоль дорог и т.д. направлять на электронный адрес управления городского хозяйства  ugh@feo.rk.gov.ru с пометкой «брошенный транспорт».

источник: пресс-служба администрации Феодосии

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