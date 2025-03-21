Феодосию «зачищают» от брошенного транспорта. Знаете, где такой стоит?

Просим неравнодушных жителей информацию о брошенном транспорте на территории города, во дворах МКД, вдоль дорог и т.д. направлять на электронный адрес управления городского хозяйства ugh@feo.rk.gov.ru с пометкой «брошенный транспорт».

источник: пресс-служба администрации Феодосии