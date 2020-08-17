Фестиваль фестивалей «Таврида – АРТ» в сентябре пройдет в новом безопасном формате

Фестиваль фестивалей «Таврида – АРТ», отмечают организаторы события, пройдет со 2 по 6 сентября 2020 года с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, установленных в связи с пандемией. Годом ранее фестиваль посетило более 92 тысяч человек. В этом году формат значительно изменится: будут введены новые правила и специальные ограничения, а приехать на площадку в качестве зрителей смогут не более 1 000 человек в день.

Принципиально важно, что в 2020 году фестиваль фестивалей «Таврида – АРТ» пройдет по-новому: помимо событий на площадке арт-кластера, большая часть мероприятий будет проходить в онлайн-форматах. На мероприятие смогут попасть только зарегистрированные и подтвержденные дирекцией фестиваля участники и зрители. Участниками фестиваля смогут стать 2 000 молодых деятелей культуры и искусств, представители креативных сообществ со всей России, а также резиденты арт-кластера и участники проектов в рамках акции #МыВместе в возрасте от 18 до 35 лет. Для участия необходимо в обязательном порядке пройти регистрацию: заполнить анкету на сайте фестиваля, прикрепить портфолио, после чего ожидать решения по своей кандидатуре, — сообщили в пресс-центре Центра развития культурных инициатив.

Посещение фестиваля в качестве зрителей – ежедневно до 1 000 человек – предусмотрено только для жителей Республики Крым и Севастополя от 18 до 35 лет со справкой об отрицательном результате лабораторных исследований в отношении новой коронавирусной инфекции COVID-19 (ПЦР-тест мазок из рото- и носоглотки) анализ на которую сдавался не ранее, чем за 2 дня до заезда.

На фестивале будут также применяться следующие меры безопасности: использование антисептиков, медицинских масок и перчаток, рециркуляторов, соблюдение социальной дистанции на специально промаркированной площадке.

Чтобы получить приглашение, необходимо пройти регистрацию на сайте фестиваля и дождаться отклика на свою заявку. В случае положительного решения с 25 августа на указанную в заявке электронную почту поступит подтверждение участия с уникальным QR-кодом, который необходимо вместе с паспортом предъявить в электронном или распечатанном виде при входе на площадку фестиваля. Зрители приезжают на 1 день и по его окончании покидают площадку. При этом любой желающий сможет увидеть онлайн-трансляции ключевых событий в социальных сетях проекта.

Кроме того, одной из особенностей фестиваля в этом году станут 15 сцен: концертная программа будет состоять из выступлений, проходящих на разных локациях вблизи арт-объектов – самых знаковых мест арт-кластера «Таврида», что позволит равномерно распределить зрительский поток.

фото: пресс-служба Центра развития культурных инициатив