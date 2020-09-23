Фестиваль экстремальных видов туризма «XFEST 2020» в Севастополе — 11 тысяч участников

У подножия горы Гасфорта в четвёртый раз состоялся фестиваль экстремальных видов туризма «XFEST 2020». Организатором фестиваля выступило ГАУ Центр развития туризма города Севастополя.

Мероприятие посетило около 11 000 человек, 6187 из которых прошли регистрацию на сайте и приняли участие в экстремальных активностях и Гонке Х. Площадка фестиваля объединила 16 увлекательных локаций, на которых были представлены популярные в Севастополе и Крыму виды экстремального туризма и активного отдыха, такие как: виндсёрфинг, каякинг, роупджампинг, зиплайн, слеклайн, скалолазание, квадроциклы и др. В течение трёх дней посетители фестиваля, под руководством опытных инструкторов, совершенно бесплатно смогли попробовать себя в каждом виде экстремального туризма, — озвучивают фестивальную статистику в пресс-службе проекта.

Программа фестиваля была насыщенной:

«Гонка Х» — экстремальный забег с препятствиями по пересеченной местности

Соревнования по сап-сёрфингу в формате «Гонка на выбывание».

Соревнования по воркауту среди атлетов «Кубок XFEST» и открытое состязание по подтягиваниям среди посетителей фестиваля».

Гонки на электробайках, электросамокатах и моноколёсах «XFEST Electro CUP»

Шоу силачей Михаила Паллера

Акробатическое экстрим шоу от Мастера Панина

Помимо спортивных соревнований и шоу-программ для гостей фестиваля был организован фестивальный городок с размещенными в нем выставкой экстремального туризма, зонами отдыха и питания, спортплощадками и мастер-классами.

Вечером 19 сентября на главной фестивальной сцене у горы Гасфорта состоялся концерт, на котором выступили Masha, Анет Сай, Mohito, Клава Кока, Natan, Filatov & Karas.

все фото: пресс-служба Фестиваля экстремального туризма XFEST