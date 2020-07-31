Фестиваль Koktebel Jazz Party в Крыму этим летом состоится. Когда? И кого увидят зрители?

Трёхдневный праздник музыки – фестиваль Koktebel Jazz Party – соберёт на своей площадке ведущих джазменов России и зарубежных исполнителей с 21 по 23 августа. Продажи билетов на мероприятие уже стартовали, сообщает оргкомитет фестиваля. Первые участники 18-го сезона также уже известны:

Среди российских участников Koktebel Jazz Party-2020 – Большой джазовый оркестр под управлением российского трубача Петра Востокова, ансамбль бразильского джаза Esh, звездный ансамбль Якова Окуня, трио народного артиста России Даниила Крамера, вокалистки Лариса Долина и Мариам Мерабова. Программа также включит выступления Bril Family – патриарха отечественного джаза Игоря Бриля и его сыновей, саксофонистов Александра и Дмитрия, биг-бэнд Сергея Головни, народного артиста России Игоря Скляра вместе с группой Jazz Classic Community, Анастасии Лютовой и ее состава «Лютый бенд» и многих других, — рассказали Турпорталу Крыма в оргкомитете.

Перед зрителями выступяти зарубежные исполнители – их имена будут представлены в день открытия, 21 августа. Кроме того, звезды мирового джаза примут участие в программе «Джаз со скоростью света», которая пройдет в формате телемоста.

В оргкомитете фестиваля отмечают: для обеспечения безопасности участников фестиваля и его зрителей будут соблюдены все необходимые санитарные требования Роспотребнадзора по коронавирусу.