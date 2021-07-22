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Фестиваль кондитерского искусства «Тортида» на ярмарке "Море еды" представит парящий шоу-торт

Фестиваль кондитерского искусства «Тортида» на ярмарке «Море еды» представит парящий шоу-торт

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 21:22 22.07.2021

Шоу-торт — или «Парящий торт» — специально для гастрономической ярмарки «Море еды» презентует лучший кондитер Крыма, победитель кондитерского конкурса «Тортида 2020» Татьяна Ломакина (г. Джанкой).

«Парящий торт» – это авторский рецепт Татьяны. Восхитительный вкус шоколада и крымских ягод, нежнейшая текстура подарят незабываемое удовольствие ценителям десертов. Необычный декор с эффектом парения и таинственным светом – результат вдохновения морем и музыкой покорит самых взыскательных ценителей прекрасного. Татьяна Ломакина настоящая гордость кондитерского мира Крыма. 10 лет она радует своими шедеврами любителей сладкого, постоянно совершенствуется, ставит перед собой новые сложные задачи и воплощает их в жизнь. А все, кто пробовал изделия Татьяны, дают простую и ёмкую оценку – наслаждение вкусом, — отмечают организаторы фестиваля «Тортида».

«Парящий торт» станет кульминация гастрономического праздника «Море еды» (23 июля в 19.45, Коктебель, общественное пространство «Море»).

Фестиваль кондитерского искусства «Тортида» на ярмарке "Море еды" представит парящий шоу-торт

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