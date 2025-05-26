Фестиваль «Крымский рассвет» выявил лучших молодых крымских поэтов и музыкантов

АНО «Музыкальный Авторский Союз» при поддержке Госкомитета молодежной политики Республики Крым и при участии Студии театра и кино «Инсайт» провел финал патриотического музыкально-поэтического фестиваля «Крымский рассвет». 25 мая в симферопольском клубе ДЕПО буквально яблоку негде было упасть: мероприятие собрало творческих крымчан со всех уголков полуострова, а поболеть за претендентов на победу пришли их знакомые, родные и просто любители поэзии и музыки.

На конкурс было подано очень много заявок, в финал вышли 30 человек/коллективов.

Члены жюри: Лидия Адельшинова — генеральный продюсер АНО «Музыкальный авторский союз», певица и композитор, Андрей Скрипцов — член Союза писателей России, главный режиссер студии театра и кино «Инсайт», Светлана Самарина — заместитель директора дворца культуры профсоюзов, Мария Демичева — руководитель Центра кластерного развития некоммерческой организации «Крымский государственный фонд поддержки предпринимательства», Максим Митрощенков — генеральный продюсер АНО «Музыкальный авторский союз», звукорежиссер и музыкант определили победителей. В музыкальной номинации 1 место получил Андрей Шмидт (Симферополь) за авторскую песню «Горсть стекла». 2 место взяла группа симферопольская группа «Трипса», выступившая с песней «Провода» (автор слов и музыки Кирилл Хорошун). 3 место досталось группе «Город дороГ» из Белогорска за песню «Солнца луч» (слова Виктора Новосилитова, музыка Александра Новосилитова).

В номинации «Поэзия» 1 место получила Александра Лебедева из Симферополя за лирическое стихотворение «Я останусь твоею загадкой». 2 место получил севастополец Павел Мельников за патриотическое стихотворение «Мы – русские». 3 место досталось Александру Настасьину (Симферополь) за стихотворение «Созерцание».

ГРАН-ПРИ фестиваля за авторскую песню «Там нет любви» получила Евгения Кекер из Симферополя, а приз зрительских симпатий, путем голосования, получила Александра Киселева из Феодосии за свои «Пару строк».

От студии театра и кино «Инсайт» Артем Фадеев из Феодосии, Елена Новикова из Севастополя, группа «Город дорог» из Белогорска и симферопольцы Евгения Кекер, Александра Лебедева, Андрей Шмидт, фолк-группа «Канальи» получили сертификаты на съемку клипов для своих произведений.

Мероприятие прошло на высшем уровне, познакомив молодых талантливых крымских авторов друг с другом и дав им возможность продвижения своего творчества.

автор: Анфиса Третьякова, фото автора

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