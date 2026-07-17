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Фестиваль любительских театров вновь соберет участников в Ялте
Медиaисточник: Министерство культуры Республики Крым

Фестиваль любительских театров соберет участников в Ялте. Идёт заявочная компания

Опубликовал: news-parser в Актуально 12:38 17.07.2026

В Ялте продолжается прием заявок на V Фестиваль любительских театров, который начнется 9 сентября 2026 года. Ежегодное событие пройдет на Белой даче и будет приурочено ко дню новоселья семьи Антона Чехова в ялтинском доме.

К участию приглашаются любительские, студенческие и детские театры. Коллективы могут представить спектакли большой или малой формы. Организаторы приветствуют постановки по произведениям А. П. Чехова и материалы о жизни писателя, но также принимают работы по пьесам других авторов.

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Участие в фестивале бесплатное. При этом расходы на проезд, проживание и питание коллективы оплачивают самостоятельно. По итогам мероприятия участникам вручат дипломы и ценные подарки.

Заявочная кампания стартовала 8 июня и завершится 19 августа 2026 года. Подробная информация об условиях участия опубликована на сайте: https://yalta-museum.ru/ru/publish/otkryt-priem-zajavok-v-festival-ljubitelskih-teatrov-v-jalte.html

источник: КрымИНФОРМ

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