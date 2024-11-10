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Фестиваль "Мост" в Судаке - с 13 по 15 декабря

Фестиваль «Мост» в Судаке — с 13 по 15 декабря

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:59 10.11.2024

С 13 по 15 декабря в Академии «Меганом» состоится фестиваль «Мост». На одной площадке встретятся опытные представители киноиндустрии и молодые команды. Зрители увидят популярные новинки и премьерные картины. Также им представят большую документальную программу.

Фестиваль-премия «Мост» пройдёт на территории арт-кластера «Таврида» в г. Судак. Событие представит важные кинопроекты страны. Члены съёмочных групп и артисты встретятся, чтобы обменяться опытом и новыми идеями на следующий сезон. Побывать на событии в качестве зрителей смогут гости и жители Крыма. Им покажут премьеры и главные кинохиты года.

Программа фестиваля будет наполнена мероприятиями разных форматов в течение всех трёх дней. Зрителей ждут яркие церемонии, премьерные показы, ретроспективы, мастер-классы, автограф-сессии, творческие встречи с почётными гостями, а также большой розыгрыш подарков от партнёров события.

Также ожидается насыщенная документальная программа, которая будет включать в себя проекты о патриотизме, милосердии, справедливости, взаимопомощи, исторической памяти, преемственности поколений и о единстве народов России. Свои работы представят тележурналисты, военкоры, документалисты, известные режиссёры и актёры.

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Молодые кинематографисты в возрасте от 18 до 35 лет могут также подать свои заявки в качестве участников. Подробнее – здесь. Для них в рамках события состоится конкурс «Мост.Горизонты».

Контент-студия «Юг.Кино» – новый проект арт-кластера «Таврида». Это крупнейший павильонный и натурный комплекс площадью 5000 м² для съёмок полного цикла любых медиапроектов, а также профессиональный хаб для съёмок по всему Югу России, в том числе в новых регионах. Совместно с профессионалами здесь будут задействованы участники творческих молодежных сообществ – молодые деятели кино, анимации, клипмейкинга. Вместе с экспертами они смогут осваивать новейшие технологии создания видеоматериалов, реализовывать свои идеи и создавать новое российское кино.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

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