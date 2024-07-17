Фестиваль оперы и балета «Херсонес» состоится во Дворце культуры рыбаков

VIII Международный фестиваль оперы и балета «Херсонес» в этом году перенесли из Херсонеса во Дворец культуры рыбаков по соображениям безопасности, сообщили в пресс-службе Музея-заповедника «Херсонес Таврический».
Как сообщается, перенос фестиваля связан с соображениями безопасности. Организаторы фестиваля – АНО «Русские сезоны» и ООО «Вижн Медиа Центр» совместно с Государственным музеем-заповедником «Херсонес Таврический». Мероприятие проводится при поддержке Минкультуры России и правительства Севастополя.
Как сообщается, программа нынешнего фестиваля будет насыщенной и включит премьерные показы балетов и драматические спектакли.
Фестиваль откроется 29 и 30 июля (в 19.00) на сцене ДКР премьерой балетного спектакля «Грозовой перевал» (по мотивам романа Эмили Бронте) в постановке Севастопольского театра оперы и балета. Балет объявлен всероссийской премьерой. Его хореограф — Джона Пол Кук, музыкальный руководитель и дирижер-постановщик Артем Абашев.
Ведущие партии в балете исполнят балерина МАМТ им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко Ксения Рыжкова, Сергей Полунин, заслуженный артист России, приглашённый премьер Большого театра Александр Волчков, лауреат международных конкурсов, солистка Михайловского театра Екатерина Одаренко, лауреат премии Москвы, ведущая солистка МАМТ им К.С. Станиславского и В.И.Немировича-Данченко Валерия Муханова, артисты балета ведущих театров страны. Билеты по цене от 1000 до 4500 рублей – уже в кассе ДКР.
С 1 по 4 августа состоятся концерты «Классика Игоря Моисеева», а 8 и 9 августа заявлен спектакль «Матросская тишина» в постановке Московского театра Олега Табакова.
источник: «Севастопольская газета»
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: фестивали в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: фестивали в Крыму