Фестиваль оперы и балета в Крыму: что, где, когда

С 19 по 27 апреля в Севастополе, Симферополе и Ялте пройдет Фестиваль оперы и балета имени Сергея Прокофьева. Как сообщает Туристический портал Крыма, грандиозное событие включает семь спектаклей и два гала-концерта. Их публике представят театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Йошкар-Олы, Воронежа и Донецка.

Фестиваль, названный в честь выдающегося композитора, пианиста и дирижёра Сергея Прокофьева, объединит Большой театр России, Мариинский театр, Музыкальный академический театр имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, Воронежский театр оперы и балета, театр «Кремлевский балет», Марийский государственный театр оперы и балета имени Э.Н. Сапаева, Донецкий государственный академический театр оперы и балета.

Откроет фестиваль знаковый балет Сергея Прокофьева «Золушка» в постановке воронежских артистов. Этот спектакль Сергей Сергеевич написал для легендарной Галины Улановой, а его премьера состоялась в 1945 году. Увидеть балет можно будет 19 августа в Севастополе. Историю бедной девушки, которую полюбил принц, также покажут 22 апреля в Ялте. Кроме того, 21 апреля в Севастополе воронежская труппа представит одноактный балет «Шут» – трагикомедию о весёлом сказочном мире, в котором происходит конфликт между арлекинами.

Театр им. Э.Н. Сапаева из Йошкар-Олы готовит для крымской публики премьеру балета-сказки «Петя и волк», балет «Ромео и Джульетта», поставленный по мотивам шекспировской пьесы о трагической любви детей из двух непримиримых семей, и редко исполняемую оперу «Любовь к трём апельсинам» – о заговоре, заклятье и торжестве добра над злом. Артисты выступят 21 и 23 апреля в Севастополе и 26 апреля в Симферополе.

Донецкий театр привезёт в Крым два балета на музыку Сергея Прокофьева: свою версию «Ромео и Джульетта» и феерию «Малыш и Карлсон», созданную по мотивам одноимённой сказки Астрид Линдгрен. Обе постановки запланированы в крымской столице на 27 апреля. Вместе с тем хор этого коллектива исполнит фрагмент прокофьевской кантаты «Александр Невский».

Также состоятся два гала-концерта с участием заслуженных артистов РФ и лауреатов международных конкурсов, которые входят в составы указанных выше театров. Так, 22 апреля в Севастополе выступят солисты оперы, 25 апреля в Симферополе – звёзды балета. За музыкальное сопровождение на обоих мероприятиях будет отвечать симфонический оркестр театра им. Э.Н. Сапаева.

Расписание фестиваля:

19 апреля в 19:00 – балет «Золушка» Воронежского государственного театра оперы и балета. Возрастное ограничение: 0+. Место проведения: г. Севастополь, ул. Павла Корчагина, 1, дворец культуры рыбаков. Билеты – тут

21 апреля в 12:00 – премьера балета-сказки «Петя и волк» Марийского государственного театра оперы и балета имени Э.Н. Сапаева. Место проведения: г. Севастополь, ул. Павла Корчагина, 1, дворец культуры рыбаков. Возрастное ограничение: 0+. Билеты – тут .

. 21 апреля в 19:00 – балет «Шут» Воронежского государственного театра оперы и балета. Место проведения: г. Севастополь, ул. Павла Корчагина, 1, дворец культуры рыбаков. Возрастное ограничение: 6+. Билеты – тут .

. 22 апреля в 19:00 – гала-концерт звёзд оперы – солистов Большого театра России, Мариинского театра, Музыкального академического театра имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, Марийского государственного театра оперы и балета имени Э.Н. Сапаева, Донецкого государственного академического театр оперы и балета. Возрастное ограничение: 6+. Место проведения: г. Севастополь, пр. Нахимова, 6, Севастопольский академический театр имени А.В. Луначарского. Билеты – тут .

. 22 апреля в 19:00 – балет «Золушка» Воронежского государственного театра оперы и балета. Возрастное ограничение: 0+. Место проведения: г. Ялта, ул. Екатерининская, 13, театр им. Чехова. Билеты – тут .

. 23 апреля в 19:00 – балет «Ромео и Джульетта» Марийского государственного театра оперы и балета имени Э.Н. Сапаева. Возрастное ограничение: 6+. Место проведения: г. Севастополь, пр. Нахимова, 6, Севастопольский академический театр имени А.В. Луначарского. Билеты – тут .

. 25 апреля в 19:00 – гала-концерт звёзд балета – солистов Большого театра России, Марийского государственного театра оперы и балета имени Э.Н. Сапаева, Музыкального академического театра имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, театра «Кремлевский балет», Воронежского театра оперы и балета, Донецкого государственного академического театра оперы и балета. Возрастное ограничение: 6+. Место проведения: г. Симферополь, пр. Кирова, 17, Государственный академический музыкальный театр Крыма. Билеты – тут .

. 26 апреля в 19:00 – опера «Любовь к трём апельсинам» Марийского государственного театра оперы и балета имени Э.Н. Сапаева. Возрастное ограничение: 6+. Место проведения: г. Симферополь, пр. Кирова, 17, Государственный академический музыкальный театр Крыма. Билеты – тут

27 апреля в 12:00 – балет-феерия «Малыш и Карлсон» Донецкого государственного академического театра оперы и балета. Возрастное ограничение: 0+. Место проведения: г. Симферополь, пр. Кирова, 17, Государственный академический музыкальный театр Крыма. Билеты – тут .

. 27 апреля в 19:00 – балет «Ромео и Джульетта» Донецкого государственного академического театра оперы и балета. Возрастное ограничение: 6+. Место проведения: г. Симферополь, пр. Кирова, 17, Государственный академический музыкальный театр Крыма. Билеты – тут .

Наш фестиваль направлен, прежде всего, на интеграцию исторически российских регионов в единое цивилизационное и культурное пространство Российской Федерации. Сам факт проведения такого масштабного проекта, обращение к великому русскому композитору Сергею Прокофьеву – уроженцу Донбасса, выступления творческих коллективов и солистов оперы и балета будет иметь колоссальное воздействие на сознание и ценностные ориентиры участников действия и зрителей, – цитирует продюсера фестиваля, заслуженного артиста России Айдара Шайдуллина пресс-служба театра им. Э.Н. Сапаева.

Фото: pxhere.com.