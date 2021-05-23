Фестиваль славянской письменности и культуры в Херсонесе. Как это было

Фестиваль славянской письменности и культуры в Византийском дворике Херсонеса Таврического состоялся 22 мая. Событие — ежегодное. Приурочено к одноимённому празднику, который в России и многих других странах мира отмечают 24 мая. День славянской письменности и культуры ‒ это праздник Слова, День мира, взаимопонимания и дружбы славянских народов. Он неразрывно связан с именами двух великих святых – равноапостольных Кирилла и Мефодия, которые создали древние славянские азбуки (кириллицу и глаголицу), перевели на славянский язык Евангелие и другие богослужебные книги, объединив тем самым народы «буквой и словом». Именно с появлением общей азбуки славяне стали воспринимать себя единым народом с собственной письменностью и языком, ставшими основой развития государственности и цивилизации.

В этом году мероприятие началось с приветственного слова организаторов фестиваля. «Отрадно, что фестиваль славянской письменности и культуры проходит именно здесь, на территории Херсонеса Таврического. С каждым годом фестиваль становится все масштабнее и увлекательнее. И на сегодняшний день в фестивале участвуют не только славянские народы, но и представители других культур, ‒ цитирует пресс-служба музея-заповедника заместителя директора Департамента внутренней политики Правительства Севастополя Дмитрия Янченко.

Традиционно в Византийском дворике музея-заповедника «Херсонес Таврический» национально-культурные общества Севастополя представили выставку декоративно-прикладного искусства и праздничную концертную программу.

Перед зрителями в национальных костюмах выступили представители Общества русской культуры, Севастопольского национально-культурного общества «Беларусь», Севастопольского болгарского национально-культурного общества «Изгрев» ‒ «Восход», Фонда возрождения крымскотатарской культуры имени профессора С. О. Изидинова, Севастопольского греческого культурно-просветительского общества «Херсонес», Севастопольского чувашского национально-культурного общества и других фольклорных коллективов.

Со сцены звучали песни на русском, украинском, белорусском, чувашском и других языках.

фото: пресс-служба музея-заповедника «Херсонес Таврический»