Фестиваль «Таврида.АРТ» объединил лидеров изменений со всей России, став крупнейшей площадкой страны для творческой самореализации людей разного возраста и профессий.

Мы собрали на площадке 5 тысяч участников, как и планировали. Провели 730 мероприятий, но итоги подводить рано. Потому что итоги мы надеемся увидеть в следующие месяцы, полгода, год. Здесь собрались ребята, представляющие разные индустрии, разные отрасли – от управленцев до тех, кто работает в креативных индустриях. В повседневной жизни они не пересекаются из-за своей занятости, не обмениваются смыслами, компетенциями. А на «Тавриде» у них появились общие идеи, родились новые проекты, сформировались проектные команды. Реализацию этих проектов мы увидим немного позже. Возможно, они станут прологом для следующего фестиваля, – цитирует пресс-служба руководителя арт-кластера «Таврида» Сергея Першина.

Участники

Участниками «Тавриды.АРТ» стали 5 тысяч человек из 83 регионов России. Еще около 1000 жителей Республики Крым и Севастополя посетили фестиваль в статусе гостей. Впервые фестиваль прошел в новом расширенном формате и объединил различные аудитории, которые редко активно взаимодействуют в повседневной жизни. В фестивале участвовали резиденты арт-кластера «Таврида» и молодые деятели культуры и искусств, управленцы, представители акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, участники, финалисты и победители Национального открытого чемпионата в сфере творческих компетенций ArtMasters, представители студенческих СМИ, блогеры. Одновременно с фестивалем на площадке арт-кластера «Таврида» прошел форум президентской платформы «Россия – страна возможностей», в котором участвовали лауреаты, финалисты и победители проектов платформы: конкурса «Лидеры России», конкурса школьников «Большая перемена», Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход» и многих других.

Грантовый конкурс

На конкурс представили 291 проект в номинациях: добровольчество, инициативы творческой молодежи, студенческие инициативы, патриотическое воспитание, молодежные медиа, укрепление семейных ценностей, развитие социальных лифтов, спорт, ЗОЖ, туризм.

Победителями грантового конкурса стали 67 проектов. Они получат финансирование на общую сумму 42,36 млн рублей. Это почти в 3 раза больше, чем в прошлом году (15 млн рублей).

Самым результативным регионом по количеству победителей стала Республика Башкортостан – 8 проектов. Больше всего победителей в номинации «Инициативы творческой молодежи» – 22 проекта.

Участники образовательных заездов арт-кластера «Таврида» в течение лета получили гранты на 43,6 млн рублей. Общая сумма грантов в 2021 году – более 85 млн рублей.

Кастинг-платформа

В дни фестиваля прошли 157 кастингов: 27 – на площадке фестиваля, 130 – в режиме онлайн. В кастингах приняли участие более 4300 человек.

По сравнению с прошлым годом число участников кастинг-платформы выросло не менее чем в 3 раза. В прошлом году за весь сезон кастинги привлекли 1800 участников. В этом году – уже более 4 тысяч. До завершения сезона в октябре их число вырастет не менее чем до 6 тысяч человек.

Победителями офлайн-кастингов стали 50 человек. Подведение итогов продолжается, будут объявлены новые победители.

Наталья Рассохацкая по результатам кастинга на «Тавриде» стала участницей шоу «Голос» на Первом канале, а Алина Пономарева – шоу «Dance Революция» на Первом канале. Певица Соя подпишет контракт с лейблом «Союз Мьюзик». Николай Леонов выиграл ротацию на «Нашем радио». Школьник Артем Горбатенко и взрослые Егор Кабанов и Даниил Ангипов выиграли год бесплатного обучения в студиях-школах Аллы Духовой TODES. Павел Виноградов и Леонид Трусов бесплатно пройдут обучение в бизнес-школе RMA. Алиса Сорокина и Ольга Алексеева пройдут обучение этикету и элегантности в Австрийской высшей школе этикета. Десять участников фестиваля прошли в финал кастинга на позицию ведущего рубрики шоу «Ночной контакт» в социальной сети «ВКонтакте». Гульназ Шакирова (псевдоним Дышать) из Казани, резидент MYME.Центра поддержки артистов на «Тавриде» прошла в финал музыкального кастинга Русской медиагруппы. Победительницу кастинга пригласили выступить в эфире «Русского Радио». На закрытии фестиваля Дышать стала флагманом выступления участников кастинг-платформы на главной сцене.

Новые арт-объекты

Арт-парк «Тавриды» в дни фестиваля пополнили три новых крупных арт-объекта: инсталляция «Солнце Тавриды», скульптура «Puppet XL» и превращенное в арт-объект техническое здание. Общее число объектов арт-парка увеличилось до 30. Авторами восьмиметровой световой инсталляции из стали и стекла «Солнце Тавриды» стали художники Глеб Иванов и Александр Фунтов. Скульптура «Puppet XL» – объект апсайкл-арта – сформирована из листов переработанного пластика. По словам автора объекта – скульптора Петра Зайцева, женская фигура станет боевой подругой деревянного человека «Puppet XL», который установлен в Алуште. Пять художников из России, Израиля и США, резиденты Международного фестиваля уличного искусства «Культурный код» президентской платформы «Россия – страна возможностей», превратили в огромные картины стены и крышу технического здания в арт-парке. Общая площадь росписей – 1520 квадратных метров, это самый крупный мурал на Юге России.

Участники фестиваля также реконструировали арт-объект «Киты» и начали создавать арт-объект «Часы», он откроется осенью 2021 года. Кроме того, 10 арт-объектов, которые останутся на территории арт-парка, создали участники форума «Россия – страна возможностей». Представители движения #МЫВМЕСТЕ установили арт-объект «Добробудка». Семьи участников конкурса «Большая Перемена» вместе с художником Мишей Мостом создали надпись «Родные-любимые» и оставили ее на территории арт-кластера «Таврида».

Еще 5 арт-объектов появились вдоль трассы «Таврида» в рамках фестиваля стрит-арта, который вошел в программу фестиваля «Таврида.АРТ». Общая площадь муралов – 3500 квадратных метров. Над арт-объектами работали 8 художников.

Коллаборации

Фестиваль «Таврида.АРТ» стал площадкой для многочисленных совместных проектов:

Молодые артисты и звезды. В дни фестиваля «Таврида.АРТ» резиденты арт-кластера выступили с такими известными артистами, как Дима Билан, Диана Арбенина, MANIZHA, Сосо Павлиашвили, ST, и многими другими звездами.

«Большая Перемена» и кастинг-платформа «Таврида.АРТ». 30 школьников, участников проекта «Большая Перемена», в дни фестиваля прошли кастинг и станут участниками мюзикла, премьера которого состоится в ноябре в «Артеке». Одна из участниц кастинга Елена Яранова стала первым совместным резидентом кастинг-платформы «Тавриды» и «Большой Перемены». Также совместно с «Большой Переменой» прошел детский кастинг в студию-школу Аллы Духовой TODES.

Арт-кластер «Таврида» и ArtMasters. Специалисты Национального чемпионата творческих компетенций ArtMasters подготовили костюмы для арт-шествия, собравшего тысячи участников фестиваля, и приняли участие в постановке мюзикла «В порту». Уникальный мюзикл под открытым небом готовили композиторы, художник по свету и аниматоры ArtMasters.

Новые технологии, медицина и искусство. Глеб Глебов, финалист проекта «ТопБЛОГ» платформы «Россия – страна возможностей», на фестивале познакомился с участниками проекта «Культурный код». Они решили вместе создать картину «Победа над ковидом» для продвижения искусства в маcсы и с целью информировать о необходимости вакцинации. Планируют провести онлайн-презентацию картины с благотворительным аукционом.

Начинающие и именитые дизайнеры одежды. Участники фестиваля подготовили показ одежды молодых российских дизайнеров. Одна из коллекций была создана вместе с Ромой Уваровым, креативным директором и создателем бренда RomaUvarovDesign. Частью модного шоу стала также презентация коллекции футболок, которую резиденты «Тавриды» разработали под руководством российского дизайнера и модельера Игоря Чапурина.

Звезды авторской песни и новое поколение бардов. На фестивале авторской песни в рамках «Тавриды.АРТ» молодые барды выступили вместе со звездами – Олегом Митяевым, Галиной Хомчик, Натальей Кучер, Вадимом и Валерием Мищуками.

Симфонический оркестр и резиденты арт-кластера «Таврида». Во время шоу дронов 300 летательных аппаратов сыграли небесный спектакль под музыку, которую написала резидент арт-кластера Полина Горлова. Музыку исполнили DJ – резидент арт-кластера Евгений Дремин и Академический симфонический оркестр Крымской государственной филармонии.

Тик-токер-миллионник и молодые учителя. Артем Новобрицкий, полуфиналист проекта «Твой ход», приехал на фестиваль «Таврида.АРТ» как участник направления «Медиа». По итогу нетворкинг-игры «Наставничество с первого взгляда» Артем был приглашен в Мастерскую управления «Сенеж» на молодежный педагогический форум, который пройдет 1–3 октября, в качестве спикера. Тема форума в этом году «Инструменты вовлечения и мотивации». Артем выступит с мастер-классом для учителей «Тик-ток: инструкция по созданию образовательного контента».

Художники и яхтсмены. На параде яхт в акватории бухты Капсель открыли первую в России мини-галерею «Искусство на волнах». «Холстом» стали паруса яхт, на которых разместили репринты произведений молодых художников – резидентов «Тавриды».

Ключевые события

Несколько тысяч человек участвовали в форуме президентской платформы «Россия – страна возможностей», который впервые прошел в рамках фестиваля «Таврида.АРТ». Центральными направлениями работы форума стали обширная образовательная программа и марафон историй успеха участников проектов платформы. Для лидеров изменений на форуме подготовили нетворкинг-программу, спортивные активности, симфонический спектакль, несколько концертов и рейв-вечеринку. Участники форума РСВ отправили из арт-кластера «Таврида» 5 тысяч уникальных дизайнерских открыток друзьям, коллегам и родным. Оригинальные почтовые карточки с изображением арт-объектов «Тавриды» выпущены специально к фестивалю, отсылали их из специального отделения «Почты Крыма», открытого на площадке арт-кластера «Таврида».

В дни фестиваля творчество царило везде: на территории арт-кластера «Таврида», в онлайне, где шли трансляции основных событий, на водной глади бухты Капсель и даже в воздухе. В небо поднялись около 100 воздушных змеев, в том числе один из самых больших в мире – 30-метровый кит, который «проплыл» над фестивалем и обновляемым арт-объектом «Киты». Рой из 300 дронов под аккомпанемент электронной музыки и симфонического оркестра показал в ночном небе спектакль «Человек, смотрящий в будущее». Трехмачтовый фрегат «Херсонес» под алыми парусами стал центральным участником праздника в акватории бухты Капсель и дополнил арт-объект «Ассоль».

Открытие фестиваля прошло в формате шоу резидентов арт-кластера «Таврида». На главной сцене фестиваля выступили его хедлайнеры – более 150 молодых творцов. Масштабное представление под открытым небом на берегу Черного моря объединило разные виды искусства. Шоу прошло в режиме фиджитал – на стыке цифрового и физического пространства, с применением технологий дополненной реальности. Для перемещения артистов по сцене использовались роботы-манипуляторы. Технологичные декорации и спецэффекты позволили воссоздать атмосферу Каменного века, Античности, Возрождения и других исторических периодов. В финале организаторы шоу представили на сцене образы настоящего и будущего, где в приоритете развитие и стремление к совершенству.

Заключительный вечер «Тавриды.АРТ» начался с костюмированного арт-шествия нескольких тысяч участников фестиваля. Молодые люди в карнавальных костюмах прошли к главной сцене фестиваля от арт-кварталов – места, где они жили, учились и работали над творческими проектами. В шествии были представлены украшенные и стилизованные передвижные платформы. Шоу-программу продолжил мюзикл «В порту», в котором участвовали молодые актеры, артисты балета и цирка, вокалисты и музыканты со всей России. Постановка в сопровождении симфонического оркестра включала элементы театрализованного представления, перформанса, иммерсивного театра и акробатических номеров. Холмы, окружающие главную сцену фестиваля, с помощью световых декораций и реквизита превратились в корабли и причалы. Основой мюзикла стал советский мультфильм 1975 года «В порту», рассказывающий о жизни большого черноморского порта. Герои постановки – брат и сестра, которые попадают в «творческий порт» фестиваля «Таврида.АРТ» и встречают представителей разных видов искусства. Новые впечатления вдохновляют героев и открывают для них мир творчества.

Важным элементом фестиваля стали две выставки, объединяющие прошлое и будущее. Около 50 работ знаменитого русского импрессиониста Константина Коровина, его учеников и друзей были представлены на выставке «Какие дали, какие вечера», посвященной 160-летию со дня рождения художника. Посетители знакомились с графическими и живописными произведениями Коровина и его последователей из собрания галереи «Веллум», а также редкими документами, фотографиями и фрагментами переписки с близкими друзьями – Антоном Чеховым и Федором Шаляпиным, с которыми Коровина объединяла любовь к Крыму. В экспозицию современного искусства «NFTизация» вошли более 30 работ молодых NFT- и традиционных художников, которые свои живописные произведения перенесли «в цифру». Выставочный проект дополнила образовательная программа от ведущих экспертов в области NFT.

8 сентября, в день 80-й годовщины начала блокады Ленинграда, на фестивале прозвучал «Реквием» Джузеппе Верди на русском языке. Музыкальное произведение исполнили Российский национальный молодежный симфонический оркестр, Государственная академическая хоровая капелла им. А.А. Юрлова и ведущие солисты страны – Аскар Абдразаков, Агунда Кулаева, Алексей Татаринцев, Валентина Феденева.

Впервые в программе фестиваля были широко представлены балет и цирковое искусство. Гала-концерт, приуроченный к 140-летию со дня рождения балерины Анны Павловой, объединил солистов Большого, Мариинского и Михайловского театров. Они исполнили на берегу Черного моря партии Павловой из балетов «Шопениана», «Лебединое озеро» и «Жизель». 11 сентября на главной сцене фестиваля показали театрально-цирковое шоу «Кулибин». Это одна из самых технически сложных постановок на «Тавриде». Шоу объединило цирковое, драматическое, музыкальное и киноискусство и за 35 минут рассказало об одном дне из жизни гениального русского изобретателя Ивана Петровича Кулибина. Артисты использовали в постановке сложные цирковые аппараты: кор-де-волан, кор-де-парель, слэклайн, джамперы для акробатов, моноциклы для музыкантов-эквилибристов, колеса сира и многие другие механизмы. Участниками шоу стали профессиональные актеры и резиденты арт-кластера «Таврида», прошедшие кастинги во время восьмого образовательного заезда «Улица как новая сцена».

В рамках «Тавриды.АРТ» прошел фестиваль моды, главным событием которого стал показ одежды от 21 молодого российского дизайнера. Молодые творцы представили авторские коллекции и результаты коллабораций с известными дизайнерами одежды Игорем Чапуриным, Ромой Уваровым и брендом DNK. Кроме того, наряды дизайнеров можно было увидеть на артистах – резидентах «Тавриды» и приглашенных звездах – во время их выступлений на фестивале. На площадке «Тавриды.АРТ» работала кастом-станция – пространство, в котором участники фестиваля могли превратить свою одежду в произведение искусства. Участниками творческой мастерской стали более 500 человек.

Частью программы «Тавриды.АРТ» стал фестиваль исторической реконструкции «Александр Невский», посвященный 800-летию князя. Реконструкторы из 16 регионов России сошлись на средневековом рыцарском турнире, построили два военных походных лагеря и воссоздали Невскую битву.

фото: пресс-служба арт-кластера «Таврида.АРТ»