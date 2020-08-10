Фестиваль «Таврида-Арт» в Крыму пройдет в сентябре в двух форматах: онлайн и офлайн

Фестиваль «Таврида-Арт» в Крыму в этом году пройдет в формате онлайн и офлайн с 2 по 6 сентября. Программа фестиваля состоит из четырех блоков: открытие фестиваля (телевизионный шоу-концерт «Таврида Вдохновляет»), фестиваль стримов и добрососедских концертов «Таврида рядом», запуск кастинг-платформы «Таврида-Арт», первый масштабный фестиваль креативных индустрий.

Ключевой офлайн-площадкой фестиваля станет шоу-концерт «Таврида Вдохновляет». На протяжении нескольких дней территория арт-кластера превратится в фестиваль фестивалей, — рассказали организаторы.

Участников и гостей фестиваля ожидают флешмобы, арт-перформансы, шоу модных дизайнеров, костюмированные ночные шествия, театральные и цирковые представления, кинопоказы, выставки современного искусства, стендап-выступления, открытый чемпионат творческих компетенций «ArtMasters», специальные включения с фрегата «Херсонес», стритфуды и многое другое.

Участие в фестивале возможно в статусе «Участник» (регистрация на официальном сайте арт-кластера «Таврида» открыта по 18 августа) и «Гость» (по 21 августа). Фестиваль «Таврида-Арт» состоится во второй раз на площадке арт-кластера, в районе бухты Капсель, близ Судака.

По материалам материалов РИА Новости и Совмина РК. Фото: ВК, Арт-кластер «Таврида».