Фестиваль «Таврида-Арт» в Крыму пройдет в сентябре в двух форматах: онлайн и офлайн

Фестиваль «Таврида-Арт» в Крыму в этом году пройдет в формате онлайн и офлайн с 2 по 6 сентября. Программа фестиваля состоит из четырех блоков: открытие фестиваля (телевизионный шоу-концерт «Таврида Вдохновляет»), фестиваль стримов и добрососедских концертов «Таврида рядом», запуск кастинг-платформы «Таврида-Арт», первый масштабный фестиваль креативных индустрий.
Ключевой офлайн-площадкой фестиваля станет шоу-концерт «Таврида Вдохновляет». На протяжении нескольких дней территория арт-кластера превратится в фестиваль фестивалей, — рассказали организаторы.
Участников и гостей фестиваля ожидают флешмобы, арт-перформансы, шоу модных дизайнеров, костюмированные ночные шествия, театральные и цирковые представления, кинопоказы, выставки современного искусства, стендап-выступления, открытый чемпионат творческих компетенций «ArtMasters», специальные включения с фрегата «Херсонес», стритфуды и многое другое.
Участие в фестивале возможно в статусе «Участник» (регистрация на официальном
По материалам материалов РИА Новости и Совмина РК. Фото: ВК, Арт-кластер «Таврида».
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