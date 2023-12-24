Фестиваль творчества «Мы – больше, чем я!» раскрыл таланты артековцев

Мальчишки и девчонки детского лагеря «Лазурный» раскрыли свои таланты на фестивале «Мы – больше, чем я!». Событие организовано Международным детским центром «Артек» совместно с тематическим партнером центра Комитетом по культуре Одинцовского городского округа Московской области.

Наша программа «Времена года» очень разноплановая. Мы преподаем детям все в комплексе – актерское мастерство, вокал, хореографию, обрядовые традиции. В этот раз мы делаем театрализованное представление совместно с фестивалем творчества, – пояснили организаторы.

В рамках фестиваля каждый отряд «Лазурного» представил театрализовано-музыкальную постановку в тематике новогодних праздников. В своих номерах артековцы напомнили зрителях о главных смыслах и ценностях этих праздников. Кроме того, для мальчишек и девчонок фестиваль стал возможностью показать свои таланты всему лагерю.

Было очень волнительно, в «Артеке» я впервые начал выступать на сцене. Мне нравится, что «Артек» дает возможность проявить себя творчески. Наше выступление учит чтить традиции, а еще оно про то, что лениться не надо, – рассказал Артем Капиков, г. Сарапул.

Здорово, что, приезжая в «Артек», находишь мотивацию заниматься творчеством и людей, которые могут подтолкнуть тебя к развитию. Мы – отряд-организатор. Сюжет нашего номера такой: в день зимнего солнцестояния мы перемещаемся в 1953 год и обсуждаем с артековцами того времени артековские традиции, которые нас объединяют. Наше выступление учит тому, что нужно чтить традиции, связь поколений, – поделился Леонид Яницкий, г. Петропавловск-Камчатский.

Таланты сейчас – это то, на что нужно опираться. Я сам из Запорожской области, и у нас в регионе сейчас много внимания уделяется развитию талантов молодежи, и в этом нам помогает старшее поколение. Например, я сам начал фотографировать при помощи и поддержке своего наставника. В «Артеке» я продолжаю заниматься творчеством и развивать свои таланты, например, фотографирую. Задумка нашего отряда — показать, что общество может изменить тебя как в положительную, так и в отрицательную сторону. Поэтому важно выбрать правильное окружение, – рассказал Константин, г. Мелитополь.

Фото и материалы: пресс-служба МДЦ «Артек».