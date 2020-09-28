Фестиваль WineFest-2020 в Севастополе. Программа события

Организаторы фестиваля урожая и виноделия WineFest-2020 представили полную программу праздника, который пройдет в первые выходные дни октября.

Юбилейный, пятый фестиваль золотой осени на виноградниках «Золотой Балки» порадует туристов и жителей Крыма достижениями более 15 винодельческих хозяйств, причем как крупнейших, так и молодых; выставкой отрасли винного туризма, а также развлечениями на любой вкус для гостей всех возрастов. Здесь будут, как уже полюбившиеся, так и новые зоны отдыха и интерактивы, — отмечают в пресс-службе оргкомитета события.

В программе фестиваля:

Традиционно для фестиваля, на площадке будет организован подъем на воздушном шаре . Ставший одним из главных символов мероприятия, он подарит гостям незабываемые эмоции и возможность посмотреть на фестиваль с высоты птичьего полёта.

. Ставший одним из главных символов мероприятия, он подарит гостям незабываемые эмоции и возможность посмотреть на фестиваль с высоты птичьего полёта. Ещё одним ярким событием фестиваля станет турнир по прохождению надувной полосы препятствий длиной более 60 метров. Здесь гости смогут померится своими силами и выяснить, кто же из них является самым ловким, быстрым и выносливым.

длиной более 60 метров. Здесь гости смогут померится своими силами и выяснить, кто же из них является самым ловким, быстрым и выносливым. Для всех любителей командных поединков в рамках фестиваля пройдёт турнир по высокотехнологичной игре Лазертаг . Решающими для победы факторами выступят физическая выносливость и быстрота реакции игроков. Для выигрыша в турнирном бою от команд потребуется высокая сплоченность, собственная стратегия игры и виртуозное владение тактикой лазерного боя.

. Решающими для победы факторами выступят физическая выносливость и быстрота реакции игроков. Для выигрыша в турнирном бою от команд потребуется высокая сплоченность, собственная стратегия игры и виртуозное владение тактикой лазерного боя. В честь юбилея мероприятия лучшие кондитеры Севастополя и Крыма презентуют виноградный пирог, приготовленный по традиционному рецепту богини Деметры, весом более 120 кг. Фестиваль кондитерского искусства «Тортида» продолжает древнюю традицию. Счастье, радость и достаток гарантирован каждому, вкусившему пирога.

приготовленный по традиционному рецепту весом более 120 кг. Фестиваль кондитерского искусства «Тортида» продолжает древнюю традицию. Счастье, радость и достаток гарантирован каждому, вкусившему пирога. В фестивальные дни, 3 и 4 октября, в отдельном шатре будет работать традиционный лекторий, где в первый день представители государственных структур и эксперты виноделия обсудят вопросы отрасли: тему винного туризма и закон о вине, вопросы инвестирования в виноградарство и виноделие, интернет-торговли вином и многое другое; а во второй — будет проходить Рестоквиз — это командная интеллектуально-развлекательная игра на гастрономическую тему. Собрав команду от 2-х до 10-ти человек и пройдя регистрацию через инстаграм, вы сможете проверить, насколько разбираетесь в еде и вине, и выиграть главный приз!

И основной сюрприз от организаторов фестиваля: 4 октября на главной сцене для всех гостей выступит Леонид Агутин с новыми и любимыми хитами.

Вход на фестиваль – свободный для всех!

Место проведения: г. Севастополь, Балаклава, Крестовского, 66

Время: 3, 4 октября с 12:00 до 19:00

balaklava-winefest.ru

Дополнительная информация о фестивале в Инстаграме: https://www.instagram.com/winefest_balaklava/