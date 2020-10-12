Фестивали-конкурсы «Диво России» и «Диво Евразии» завершены. Видеопрезентации Севастополя — в лидерах

В финале VII Всероссийского фестиваля-конкурса туристских видеопрезентаций «Диво России» в различных номинациях участвовало свыше 230 роликов, которые участники защищали онлайн.

Севастополь принял участие в конкурсе и представил на «Диво России» пять видеороликов: «Большая Севастопольская тропа», «Летний отдых в Севастополе», «Событийный Севастополь», «Крымский военно-исторический фестиваль» и «Фестиваль молодого вина и урожая Wine Fest», — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Четыре из пяти роликов заняли призовые места. Так:

Ролик «Летний отдых в Севастополе» победил в номинации «Презентация территории» и подноминации «Города». Ролик предлагает погрузиться в романтическое путешествие вместе с молодой парой, которая решает провести выходные в Севастополе, где получает максимум впечатлений от предоставляемых городом возможностей активного отдыха и невероятно красивых видов гор и моря. Ролик презентует Севастополь как город, в котором можно полноценно провести отдых и потом возвращаться снова и снова.

Ролик «Событийный Севастополь» занял первое место в номинации «Событийные мероприятия» подноминации «Культурные события». Видеоролик презентует самые яркие и масштабные событийные мероприятия, ежегодно проводимые в нашем городе. Задача ролика — произвести максимальное впечатление и побудить посетить фестивали, чтобы лично почувствовать радость и восторг от участия!

Источник видео: Центр развития туризма города Севастополя