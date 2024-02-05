Февраль 2024 года: что изменится в законах о недвижимости

В феврале 2024 года россиян ждет ряд нововведений в законодательство, которые касаются кадастровых ошибок, аренды земель, аварийного жилья и границ участков. Юристы рассказали, как будут работать нововведения. Подробности в материале — РБК-Недвижимость.

Ошибки в ЕГРН

С 1 февраля 2024 года вступает в силу закон, согласно которому срок исправления ошибок в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) сократился с трех до одного месяца с момента направления правообладателю решения о необходимости исправления.

Ранее Росреестр не имел возможности вносить изменения в сведения о земельном участке, если это приводило к изменению площади участка более чем на 5%. Теперь же, согласно новому закону, на момент исправления реестровой ошибки, разрешено увеличение площади участка не более чем на 10% или уменьшение не более чем на 5% от исходной площади.

Это позволит учесть возможные изменения площади участка при исправлении реестровых ошибок и обеспечить более точные и актуальные сведения в реестре недвижимости, — говорит юрист, руководитель компании «Конструктор права и бизнеса» Юлия Верховцева.

Кроме того, согласно нововведению, перечни объектов недвижимости, подлежащих кадастровой оценке, будут дополнены новыми сведениями. Они будут включать информацию о том, является ли дом аварийным и требующим сноса или реконструкции, а также о пригодности дома или квартиры для проживания. «Эти данные оказывают существенное влияние на кадастровую стоимость недвижимости, а также на величину налогов на имущество. Если дом признан аварийным, стоимость жилья в нем будет оцениваться ниже, что приведет к снижению налоговых платежей. Ранее такую информацию получали от региональных органов власти, муниципалитетов и других организаций. Теперь эта информация будет передаваться из ЕГРН, что значительно ускорит процесс и обеспечит более оперативный учет аварийности», — рассказала Верховцева.

Границы участков

С 1 февраля 2024 года начнут действовать изменения в Градостроительном кодексе, которые разрешают устанавливать границы населенных пунктов и территориальных зон, даже если те пересекаются с границами земельных участков.

У муниципалитетов появилось право устанавливать местоположение границ населенных пунктов, пересекающихся с частными землями. Кроме того, местные власти теперь не обязаны проводить публичные обсуждения и слушания при внесении изменений в документы территориального планирования, которые связаны с изменением границ населенных пунктов и устранением пересечения границ пункта с границами земельных участков. Для местных властей это означает упрощение порядка внесения изменений, что в лучшую сторону отразится на сроках и количестве документации, — отмечает заместитель управляющего директора «Дом.РФ» Наталья Романюк.

Маткапитал

После индексации на 7,5% 1 февраля 2024 года сумма материнского капитала, который граждане чаще всего тратят на улучшение жилищных условий, при рождении первенца составит 631 тыс. руб., а при рождении второго ребенка — 833,8 тыс руб. В 2023 году выдавали сертификат на 586,9 тыс. руб. за первого ребенка и 775,6 тыс. руб. — за второго.

Сельхозземли

С 1 февраля 2024 года вступает в силу закон, согласно которому участки с агролесомелиоративными насаждениями, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, будут предоставляться в аренду без проведения торгов. Нововведение определяет порядок предоставления таких земельных участков без торгов:

сельскохозяйственной организации в случае осуществления ею сельскохозяйственного производства на смежном земельном участке;

гражданину или крестьянскому (фермерскому) хозяйству в случае осуществления ими на смежном земельном участке деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства.

Это означает, что фермеры, аграрии, производители сельскохозяйственной продукции на смежных участках, смогут получить их под свою деятельность без прохождения сложных и затратных процедур торгов. Такие изменения законодательства способствуют развитию сельского хозяйства и повышению эффективности использования земли, — объясняет руководитель компании «Конструктор права и бизнеса».

источник: РБК-Недвижимость