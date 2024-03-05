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Февраль был относительно сухим, но крымские водохранилища пополнил растаявший в горах снег
Фото: pxhere.com

Февраль был относительно сухим, но крымские водохранилища пополнил растаявший в горах снег

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:31 05.03.2024

По сравнению с январем и декабрем, в феврале на территории речных бассейнов количество выпавших  осадков было в 2,5 – 3 раза меньше. Об этом сообщили в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Осадки выпадали в виде дождя, мокрого снега и снега. В горных районах окончательный сход снега был отмечен 25 февраля. К концу зимы незначительный снежный покров залегает местами в балках и оврагах на высоте более 1 000 метров.

Аномально теплая погода способствовала таянию остатков снега в горных районах,   благодаря чему в бассейнах рек северного предгорья поддерживалась повышенная водность. Особенно высокой она оказалась в средних и нижних течениях основных рек Альма, Кача, Бельбек, Черная, Салгир и Биюк-Карасу за счет сбросов воды из расположенных в верховьях водохранилищ, — отметили гидрологи.

Приток воды в водохранилища в феврале (в миллионах кубометров) составил: Белогорское – 10,9, Симферопольское — 6,8, Счастливенское – 3,1, Партизанское – 7,4, Чернореченское — 12,2.

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К началу весны общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, составил 204, 224 млн. кубометров, что на 3, 824 млн. кубов больше, чем месяц назад.

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