Февраль — какие законы вступают в силу

1 февраля. В России проиндексируют пособия

С 1 февраля на 5,6 процента повысят более 40 выплат, пособий и компенсаций. Предполагающий это проект постановления Правительства размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Размер индексации рассчитан исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год, уточнили в пресс-службе Минтруда. В 2026 году коэффициент индексации составит 1,056, соответственно выплаты вырастут на 5,6 процента.

Например, сумма сертификата на материнский капитал на первого ребенка увеличится более чем на 38,6 тысячи рублей — до 728 921,9 рубля. При рождении второго ребенка семья, которой ранее был оформлен сертификат, дополнительно получит 234 321,27 рубля. Если же семья не получала поддержку при рождении первого ребенка, то при рождении второго она сразу сможет получить полную сумму, то есть 963 243,17 рубля.

Почти до 28,5 тысячи рублей вырастет пособие при рождении ребенка, около 76,5 тысячи рублей составят ежемесячные денежные выплаты Героям труда и женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня»

Проиндексируют в феврале и ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) федеральным льготникам. Такая выплата положена инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, родителям и вдовам погибших военных, гражданам, имеющим особые заслуги перед государством, людям с инвалидностью, в том числе детям-инвалидам, а также ветеранам боевых действий.

1 февраля. Условия семейной ипотеки изменят

С 1 февраля 2026 года будет введено ограничение на количество кредитов, которые может оформить одна семья по программе «Семейная ипотека». Такое решение Минфин принял в октябре 2025 года.

Теперь на одну семью можно оформить только один льготный кредит под шесть процентов по программе. Оба супруга будут выступать созаемщиками по договору. Прежде взять заем мог каждый из супругов.

Также отменена так называемая донорская ипотека, когда для получения займа семьи с детьми старше семи лет (программа доступна для семей с детьми моложе этого возраста) или бездетные супруги в качестве созаемщиков привлекали семьи с ребенком до семи лет.

1 февраля. Летчики и шахтеры получат прибавку к пенсии

В феврале пересчитают ежемесячную надбавку к пенсии членам летных экипажей самолетов гражданской авиации и работникам угольной промышленности. Это предполагает закон от 27.11.2001 № 155-ФЗ.

Дополнительные выплаты летчикам и шахтерам положены в связи с вредными, опасными, напряженными и тяжелыми условиями труда.

Размер надбавки корректируют четыре раза в год: 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября. Доплата к пенсии у каждого индивидуальна. Она зависит от продолжительности спецстажа, условий труда и суммы страховых взносов, поступивших за предыдущий квартал. Назначают эти выплаты автоматически, без заявлений, на основании данных трудового стажа и реестров отраслевых фондов.

1 февраля. 80-летним юбилярам удвоят фиксированную выплату

Пенсионеры, которым в январе исполнилось 80 лет, а также те, кто в первом месяце 2026 года оформил инвалидность I группы, получат повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. Это предполагает закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ.

Увеличение произойдет за счет удвоения фиксированной выплаты, а ее величина в 2026 году — 9584 рубля 69 копеек. То есть в феврале указанным категориям пенсионеров будет положена фиксированная выплата в размере 19 169,38 рубля.

Действующее законодательство позволяет установить эту доплату только по одному из двух оснований. Если пенсию увеличивали, например, когда человек получил первую группу инвалидности, то второй раз, при достижении им 80 лет, ее поднимать не будут.

1 февраля. Волонтерам Российского Красного Креста станет проще помогать людям

В России урегулируют вопросы правового статуса и взаимодействия с госорганами общественной организации «Российский Красный Крест». Такие нормы закона от 15.12.2025 № 457-ФЗ вступают в силу 1 февраля.

Это объединение — правопреемник Российского общества Красного Креста (РКК), созданного в 1867 году. Организации, представленной во всех регионах страны, уже 158 лет. Ее волонтеры работают в зонах ЧС, оказывают социальную поддержку пожилым, людям с инвалидностью, семьям в трудной ситуации. Структура Российского Красного Креста, согласно новому закону, будет такой: региональные отделения, создаваемые в субъектах, местные отделения, создаваемые в муниципальных образованиях.

Также Российскому Красному Кресту позволят иметь специализированные структурные подразделения. Членом РКК сможет быть любой гражданин России, а также иностранец или человек без гражданства.

1 февраля. Штрафы за нарушение прав потребителей будут взимать по-новому

Порядок взыскания судом штрафа с изготовителей за нарушение прав потребителей уточнят. Соответствующие нормы закона от 28.12.2025 № 500-ФЗ вступают в силу 1 февраля.

Поправки дополнят статью 13 Закона «О защите прав потребителей», в которой прописана ответственность изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за нарушение прав потребителей.

В частности, штрафы не будут взимать, если:

Требование потребителя не было удовлетворено в добровольном порядке по его вине. Это касается случаев, когда потребитель уклоняется от действий, предусмотренных законом, или не выполняет свои обязательства, лишая производителя возможности удовлетворить требования.

Изготовитель (исполнитель, продавец) не исполнил свои обязательства из-за нарушения его контрагентом обязанностей по поставке товаров (выполнению работ, оказанию услуг), необходимых для исполнения обязательств перед потребителем. Исключением при этом станут случаи, если при выборе контрагента продавец действовал недобросовестно или неразумно.

Также изготовитель избежит штрафа, если до обращения в суд потребитель и изготовитель заключили медиативное соглашение.

3 февраля. Порядок аккредитации зарубежных дипломатов усовершенствуют

Процедуру аккредитации зарубежных дипломатов на территории России обновят. Такой закон от 04.11.2025 № 405-ФЗ вступает в силу 3 февраля.

Вступающий в силу закон уточнит понятия «аккредитация» и «аккредитационный документ».

Полномочиями по аккредитации представителей дипломатического и консульского корпуса, должностных лиц международных организаций и их представительств на территории Российской Федерации и выдаче им аккредитационных документов, а также по установлению порядка аккредитации, формы аккредитационных документов, а также формы аккредитационной анкеты будет наделен МИД.

6 февраля. СРО в сфере финансового рынка получат больше полномочий

Саморегулируемые организации в сфере финансового рынка, которые объединяют кредитные кооперативы, смогут размещать средства компенсационного фонда самостоятельно. Соответствующие нормы закона от 08.08.2024 № 254-ФЗ вступают в силу 6 февраля.

Делать это СРО позволят при соблюдении условий диверсификации, возвратности, прибыльности, ликвидности только во вклады (депозиты) и на банковских счетах в системно значимых кредитных организациях.

источник: «Парламентская газета»

