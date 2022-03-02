Февраль подытожил: в этом году Крым будет с водой

В феврале на территории речных бассейнов выпало много осадков, их количество в бассейнах рек северного предгорья было в 1,7-2,3 раза больше нормы; в бассейнах рек ЮБК и Крымских горах – в пределах нормы. Они выпадали в виде дождя, мокрого снега и снега. Об этом сообщает ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Гидрологи утверждают: все дело в снежной зиме. Отсюда и сверхнормативные запасы воды.

Неустойчивый характер погоды, определяемый прохождением фронтальных разделов, частые оттепели с дождями способствовали интенсивному таянию снега в горных районах и сохранению повышенной водности на большинстве рек. Максимальные расходы воды на основных реках достигали до 31 кубометра в секунду. В бассейнах большинства селевых рек округов Алушта, Судак и Феодосия наблюдалось возобновление незначительного стока. Средние за месяц расходы воды в бассейнах рек Черная, Салгир, Малый Салгир, Биюк-Карасу, в низовье Бельбека и на его притоках были в 1,4-2,9 раз выше нормы. В бассейнах рек Альма и Кача, в результате сбросов воды из Партизанского и Загорского водохранилищ, водность завышена в 3,2-4,3 раза. На остальных реках средние расходы воды были в пределах нормы, — рассказали в Крымском гидрометценре.

Приток воды в водохранилища в феврале был значительным и в миллионах кубометров составил: Белогорское – 17,95, Симферопольское — 8,76, Счастливенское – 3,75, Партизанское – 13,12, Чернореченское — 18.

К началу весны общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, составил 188,13 млн. кубометров, что на 28,44 млн. кубов больше, чем месяц назад.

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