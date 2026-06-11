Прямо сейчас:
Главная | Актуально | FIDE приостановила членство Федерации шахмат РФ. Причина: Крым и новые регионы РФ
Новости Республики
Из-за Крыма и новых регионов: FIDE приостановила членство Федерации шахмат РФ
фото: © РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

FIDE приостановила членство Федерации шахмат РФ. Причина: Крым и новые регионы РФ

Опубликовал: news-parser в Актуально 12:49 11.06.2026

Международная шахматная федерация (FIDE) объявила о временной остановке членства Федерации шахмат России (ФШР). При этом российские шахматисты смогут выступать на турнирах под нейтральным статусом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информацию FIDE.

Совет FIDE рассмотрел ход выполнения решения CAS (Спортивный арбитражный суд) в отношении ФШР. Рассмотрев представленную информацию, совет отмечает, что требования, изложенные в решении CAS, не были выполнены в установленные сроки. В соответствии со статьей 26.10 устава FIDE совет постановляет немедленно применить санкцию в виде приостановления членства соответствующей федерации-члена, — говорится в сообщении.

В марте Спортивный арбитражный суд постановил Федерации шахмат РФ в течение 90 дней прекратить любую деятельность на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также в Крыму. В случае невыполнения этого требования ФШР грозит трехлетняя дисквалификация. В понедельник, 8 июня, FIDE обратилась к российской стороне с просьбой «предоставить доказательства выполнения этого решения».

Узнайте больше:  Где в Севастополе в продаже есть бензин АИ-92 и АИ-95

Ранее сообщалось, что Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации в декабре 2025 года поддержала большинством голосов и полный, и частичный (под нейтральным флагом) допуск России до турниров.

источник: РИА Новости Крым

Просмотры: 15

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.