FIDE приостановила членство Федерации шахмат РФ. Причина: Крым и новые регионы РФ

Международная шахматная федерация (FIDE) объявила о временной остановке членства Федерации шахмат России (ФШР). При этом российские шахматисты смогут выступать на турнирах под нейтральным статусом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информацию FIDE.

Совет FIDE рассмотрел ход выполнения решения CAS (Спортивный арбитражный суд) в отношении ФШР. Рассмотрев представленную информацию, совет отмечает, что требования, изложенные в решении CAS, не были выполнены в установленные сроки. В соответствии со статьей 26.10 устава FIDE совет постановляет немедленно применить санкцию в виде приостановления членства соответствующей федерации-члена, — говорится в сообщении.

В марте Спортивный арбитражный суд постановил Федерации шахмат РФ в течение 90 дней прекратить любую деятельность на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также в Крыму. В случае невыполнения этого требования ФШР грозит трехлетняя дисквалификация. В понедельник, 8 июня, FIDE обратилась к российской стороне с просьбой «предоставить доказательства выполнения этого решения».

Ранее сообщалось, что Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации в декабре 2025 года поддержала большинством голосов и полный, и частичный (под нейтральным флагом) допуск России до турниров.

источник: РИА Новости Крым

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