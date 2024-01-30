Фиджитал-игры проходят в Севастополе

В стенах нового фиджитал-центра в Севастополе стартовали первые игры, объединяющие классические и цифровые виды спорта. Они продлятся до 5 февраля.

Фиджитал-центр – спортивная площадка, в которой создано единое гармоничное пространство для совершенствования навыков как в классических, так и в цифровых видах спорта. На территории центра размещены зоны физической активности с футбольным полем, площадками для воркаута и стритбола, а также диджитал-пространство с компьютерным залом, игровыми консолями и VR-гаджетами.

Игры проводятся в следующих дисциплинах (виды программы): фиджитал Тактика (CS2 + Лазертаг) и фиджитал Стратегия (Dota2 + Суперфинал). Играют одновременно две пары команд — за компьютерами, ещё одна — в реальности на спецплощадке.

Команды распределены на несколько дней равномерно, чтобы мы удобно проводили соревнования и участники не испытывали лишней нагрузки. Сегодня мы четыре команды пригласили по контр-страйк и две команды по доте. Это всё опытные участники наших киберспортивных соревнований. Большинство из них являются членами сборной команды города Севастополя по компьютерному спорту. То есть цифровая часть для них максимально знакома. Они в этом, можно сказать, профессионалы, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя президента Федерации фиджитал-спорта Севастополя Евгения Ерёменко.

В соревнованиях принимают участие молодые люди, достигшие 18 лет, постоянно проживающие в Севастополе. Состав команды – пять человек.

В командах я уже где-то с 16 лет, сейчас мне 20. Я активно участвую в городских турнирах, пока вроде хорошо идёт. Осенью буквально мы взяли третье место по России среди университетов в «Битве за науку». Один раз мы играли в лазертаг вместе с дотой 2, а сейчас это гораздо организованнее стало. Я думаю, что у нас по доте точно нет конкурентов, а вот по ГТО мы посмотрим, – отмечает участник турнира Андрей Стрелков.

Команда-победитель первых фиджитал-игр получит возможность быть зрителем на «Играх Будущего», которые пройдут с 21 февраля по 3 марта в Казани. Соревнования объединят около 2 000 участников из более чем 100 стран.

Напомним, данное мероприятие реализуется в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя