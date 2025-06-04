Фигуранты дела о покушении на крымского митрополита Тихона вину не признают

Мы убеждены в их абсолютной невиновности, — заявила адвокат одного из обвиняемых Мария Эйсмонт.

Оба фигуранта согласились с доводами своих адвокатов, в том числе о невиновности. О предотвращении покушения на владыку Тихона ФСБ сообщила 28 февраля. Убийство иерарха готовили двое агентов украинской разведки. Открыто уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном обороте взрывных устройств. Позднее стало известно, что убийство митрополита готовили помощник митрополита и клирик, ставшие агентами украинской разведки.

источник: РИА Новости Крым