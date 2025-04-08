Фигурки Funko POP: хобби, стиль и способ выразить себя

Фигурки Funko POP давно вышли за рамки обычных игрушек и стали настоящим культурным феноменом. Эти миниатюрные виниловые персонажи с узнаваемыми чертами — большими головами, черными глазами-пуговками и минималистичным дизайном — заполонили полки коллекционеров по всему миру. В этом материале разберем, что такое фигурки funko pop, кому они интересны, какие виды бывают, как их собирать и где лучше всего приобретать.

Что такое Funko POP?

Funko POP — это линейка коллекционных виниловых фигурок, выпускаемая американской компанией Funko Inc. с 2010 года. Основная черта этих фигурок — «chibi-стиль»: непропорционально большая голова, маленькое тело, упрощённые черты лица и отсутствие рта.

Каждая фигурка — это стилизованное изображение персонажа из фильмов, сериалов, видеоигр, комиксов, аниме, музыки и даже спортивных иконы или реальных личностей. Вся продукция делается под официальной лицензией, что обеспечивает высокое качество исполнения и узнаваемость героев.

Для кого интересны фигурки Funko POP?

Funko POP заинтересуют широкий круг людей:

гики и фанаты — поклонники определённых франшиз (Marvel, Star Wars, Harry Potter, The Office, Stranger Things и др.).

коллекционеры — люди, увлекающиеся сбором тематических или редких экземпляров.

дети и подростки — как альтернатива игрушкам или способ украсить комнату.

офисные работники — фигурки часто становятся частью рабочего декора.

дарители — POP-фигурки — популярный подарок на любой случай.

Нередко коллекционеры подбирают POP’ы под себя — по любимым фильмам, музыкальным группам, интересам или даже внешнему сходству с персонажем.

Какие бывают виды фигурок Funko POP?

Линейка Funko POP чрезвычайно разнообразна. Основные разновидности:

Стандартные фигурки (Standard POP)

Высота около 9-10 см, представлены в прямоугольной коробке с прозрачным окном. Это самый массовый тип.

Oversized POP (Jumbo и Super-Sized)

Фигурки большого размера — от 15 до 25 см, чаще всего это крупные персонажи (например, драконы, гиганты).

POP! Rides

Фигурки, которые идут в комплекте с транспортным средством: Дарт Вейдер в TIE-файтере, Дин Винчестер в “Impala” и т.д.

POP! Moments и Movie Scenes

Целые сценки из фильмов и сериалов с несколькими персонажами и фоном.

Эксклюзивы (Exclusive POPs)

Редкие издания, выпущенные в ограниченном тираже:

Store exclusives (Target, Walmart, Amazon и др.)

Convention exclusives (Comic Con, ECCC)

Glow-in-the-dark, Flocked, Metallic, Diamond — варианты с особенностями покрытия.

Chase-версии

Редкие вариации стандартных фигурок, выпадающие случайно в коробке (частота — около 1 к 6). Отличаются цветом, позой или аксессуарами.

Как приобретать фигурки Funko POP?

С умом:

смотрите на идентификационный номер POP’а (в углу коробки) — он помогает определить серию.

обращайте внимание на состояние упаковки — для коллекционеров это важно.

следите за эксклюзивами и релизами Comic Con — многие из них вырастают в цене со временем.

проверяйте цену на PopPriceGuide или HobbyDB, чтобы не переплатить.

используйте приложения типа Funko App для отслеживания коллекции и цен.

Как начать и вести коллекцию?

Создание коллекции Funko POP — это настоящее увлекательное хобби. Вот как начать:

Определитесь с темой

Выберите франшизу или направление (например, только Marvel, или только рок-музыканты, или герои 90-х).

Начинайте с базовых фигурок

Не стоит гнаться за редкими экземплярами в начале. Основная коллекция поможет понять, насколько вам нравится это занятие.

Хранение и экспозиция

Оставляйте фигурки в коробках, если хотите сохранить их в идеальном виде.

Витрины, полки, стеллажи с подсветкой придают коллекции эффектный вид.

Есть специальные протекторы и акриловые боксы для редких POP’ов.

Учет и каталогизация

Ведите список своей коллекции.

Следите за рынком

Некоторые фигурки становятся настоящими инвестициями. Так, POP с Боба Россом, Дартом Молом или Хакуем из One Piece могут стоить в десятки раз дороже номинала.

Зачем собирать Funko POP?

Хобби и удовольствие

Это способ выразить свою привязанность к любимым персонажам, сериалам или музыке.

Декор и атмосфера

Фигурки делают интерьер живее, особенно в кабинетах, студиях и гик-комнатах.

Сообщество

Увлечение объединяет людей: форумы, клубы, группы в соцсетях, совместные охоты на редкие POP’ы.

Инвестиции

Некоторые фигурки с годами увеличиваются в цене в 10–50 раз. Например, Holographic Darth Maul (2012) сейчас стоит более 2000 долларов.

Ностальгия

Для многих это возвращение в детство: собирать героев мультфильмов, фильмов или игр, на которых они выросли.

По большому счёту, Funko POP — это не просто фигурки, это способ самовыражения, стиль жизни, поп-культурное искусство и одно из самых доступных и увлекательных хобби. Независимо от возраста и интересов, вы почти наверняка найдёте персонажа, который вам близок. Главное — начать. А дальше коллекция будет пополняться сама собой: по наводкам друзей, по вдохновению или просто потому, что этот POP вам напомнил что-то важное.