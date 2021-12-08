Фиктивная постановка на миграционный учёт — дело наказуемое. Инцидент в Севастополе

Полицейские установили, что 65-летний житель Севастополя предоставил заведомо ложные сведения и поставил на учёт по месту пребывания трёх граждан ближнего зарубежья, заведомо зная, что проживать в его квартире они не будут. Мужчина признался в совершении противоправного деяния, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В отношении подозреваемого отделом дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трёх лет.

Полиция Севастополя напоминает, что под фиктивной постановкой на учет иностранных граждан или лиц без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации понимается постановка их на учёт по месту пребывания в Российской Федерации на основании представления заведомо недостоверных (ложных) сведений или документов, либо постановка иностранных граждан или лиц без гражданства на учет по месту пребывания в Российской Федерации в помещении без их намерения фактически проживать (пребывать) в этом помещении или без намерения принимающей стороны предоставить им это помещение для фактического проживания (пребывания), либо постановка иностранных граждан или лиц без гражданства на учет по месту пребывания по адресу организации, в которой они в установленном порядке не осуществляют трудовую или иную не запрещенную законодательством Российской Федерации деятельность.

В соответствии с примечанием к статье, лицо, совершившее данное преступление, освобождается от уголовной ответственности, если оно способствовало раскрытию этого преступления и если в его действиях не содержится иного состава преступления.

В случае постановки на учёт иностранного гражданина по месту пребывания, он обязан проживать в этом помещении в течение всего времени пребывания.