Финалистами конкурса на должность мэра Керчи стали Дарья Аникина и Иван Кошель

Важно внедрить принцип персональной ответственности: за каждой территорией должно быть закреплено конкретное должностное лицо с понятными показателями работы, — заключил он.

По итогам работы комиссии в финал вышли Дарья Аникина и Иван Кошель, чьи кандидатуры будут рассмотрены Керченским городским советом для принятия решения о назначении одного из них на должность мэра, — написал Гоцанюк в своем канале в МАКС.

В Керчи завершился конкурс на замещение должности главы администрации. По итогам работы комиссии в финал вышли Дарья Аникина и Иван Кошель. Об этом сообщил председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк. Напомним, 4 мая глава администрации Керчи Олег Каторгин написал заявление об увольнении. 12 мая исполняющим обязанности главы администрации был назначен Иван Кошель.

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