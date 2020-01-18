Финансирование государством сельских территорий Крыма в 2020 году составит порядка 151 млн. рублей  

Финансирование государством благоустройства сельских территорий Крыма в 2020 году составит порядка 151 млн. рублей. Об этом сообщил заместитель Председателя Совета министров – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

На мероприятия по комплексному развитию сельских территорий Республики Крым в 2020 году выделена субсидия в объеме 160 млн. 754 тысячи рублей. Из этих средств 150 млн. 951 тысячу рублей планируется реализовать на благоустройство сел, тогда как в прошлом году сумма субсидии составляла 3.3 млн. рублей, – отметил вице-премьер.

Андрей Рюмшин также рассказал о наиболее интересных проектах благоустройства, представленных на рассмотрение комиссии Минсельхоза Крыма.

В пгт. Черноморское планируется обустройство скейт-парка «Черная жемчужина», в пгт. Николаевка Симферопольского района запланирована организация пешеходной зоны, а в пгт. Гвардейское обустройство спортивной и детской площадки, – уточнил чиновник.

Андрей Рюмшин добавил, что средства господдержки подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» пойдут также на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях. Объем ввода жилья составит более 260 кв. м.

9 и 10 января 2020 года Минсельхозом Республики Крым был объявлен прием заявочной документации на участие в конкурсном отборе общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий. На участие в отборе поступило 158 заявок от муниципальных образований республики. Сегодня будет проведено заседание конкурсной комиссии по отбору заявок на предоставление субсидии на реализацию мероприятия по благоустройству сельских территорий. Пусть самые успешные и нужные проекты в этом году будут воплощены в жизнь, – заключил Андрей Рюмшин.

По информации пресс-службы министерства сельского хозяйства РК.