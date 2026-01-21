Финансирование мероприятий программы модернизации сетей водоснабжения в Крыму — более 11 млрд рублей

Глава Республики Крым рассказал в своем Telegram-канале о реализации мероприятий в Республике Крым в рамках масштабной программы модернизации сетей водоснабжения. Как сообщил Сергей Аксёнов, в ближайшие годы запланировано построить и реконструировать девять объектов общей протяженностью более 140 километров.
Объем финансирования мероприятий программы превышает 11 млрд рублей. В прошлом году была проведена реконструкция более 19 км магистральных водоводов в Керчи. В текущем году запланирован ввод в эксплуатацию водовода до очистных сооружений «Петровские скалы» в Симферополе и городского водовода в Евпатории, – поделился Глава Крыма.
Кроме того, строительство насосной станции и водовода для подачи воды на Сокольские блоки фильтровальных станций (БФС) в Ленинском районе будет завершено в 2027 году. Еще два объекта будут реализованы в 2028 году: реконструкция магистрального водовода от очистных сооружений «Приятное свидание» до насосной станции на ул. Маршала Жукова в Симферополе и подключение Ленинских и Щелкинских БФС к насосной станции «Семисотка».
Завершающим этапом программы станет ввод в эксплуатацию в 2030 году дублирующих водоводов Ялта – Форос и Ялта – Артек, а также водовода Ялта – Симеиз.
Сергей Аксёнов добавил, что проект реализуется в рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя».
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: водоснабжение Крыма
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: водоснабжение Крыма