Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Финансирование мероприятий программы модернизации сетей водоснабжения в Крыму — более 11 млрд рублей
Новости Республики
Финансирование мероприятий программы модернизации сетей водоснабжения в Крыму - более 11 млрд рублей
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Финансирование мероприятий программы модернизации сетей водоснабжения в Крыму — более 11 млрд рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:52 21.01.2026

Глава Республики Крым рассказал в своем Telegram-канале о реализации мероприятий в Республике Крым в рамках масштабной программы модернизации сетей водоснабжения. Как сообщил Сергей Аксёнов, в ближайшие годы запланировано построить и реконструировать девять объектов общей протяженностью более 140 километров.

Объем финансирования мероприятий программы превышает 11 млрд рублей. В прошлом году была проведена реконструкция более 19 км магистральных водоводов в Керчи. В текущем году запланирован ввод в эксплуатацию водовода до очистных сооружений «Петровские скалы» в Симферополе и городского водовода в Евпатории, – поделился Глава Крыма.

Кроме того, строительство насосной станции и водовода для подачи воды на Сокольские блоки фильтровальных станций (БФС) в Ленинском районе будет завершено в 2027 году. Еще два объекта будут реализованы в 2028 году: реконструкция магистрального водовода от очистных сооружений «Приятное свидание» до насосной станции на ул. Маршала Жукова в Симферополе и подключение Ленинских и Щелкинских БФС к насосной станции «Семисотка».

Узнайте больше:  Защитить пенсионеров от мошенников: ЦБ хочет запретить изготовление билетов Банка приколов

Завершающим этапом программы станет ввод в эксплуатацию в 2030 году дублирующих водоводов Ялта – Форос и Ялта – Артек, а также водовода Ялта – Симеиз.

Сергей Аксёнов добавил, что проект реализуется в рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя».

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Просмотры: 2 116

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.