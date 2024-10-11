Финансовую поддержку аграриев Крыма сохранят на уровне 3 млрд рублей в год

Финансовая господдержка аграриев Республики Крым, в том числе для покупки необходимой техники и оборудования, сохранится на уровне порядка 3 млрд рублей в год. Об этом сообщил ТАСС на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.

Это стандартная история, увеличения не будет. Будет тот же достаточно большой темп [господдержки аграриев], около 3 млрд [рублей] будет выделяться [в год]. Здесь нет смысла в увеличении, здесь есть смысл, наверное, более точечно и взвешенно подойти к этой поддержке, то есть она должна попадать туда, где она действительно нужна, — сказал он.

По словам Кратюка, в сфере АПК в Крыму сейчас основная задача — понять, какие отрасли нуждаются в финансовой поддержке в большей степени, чтобы деньги поступали «целевому потребителю». Такая же ситуация обстоит и с увеличением площади сельскохозяйственных земель.

Здесь опять же вопрос не в увеличении, а в качественном использовании того, что у нас есть, у нас есть территории, которые необходимо добавить в оборот, ввести, но к этому надо подходить очень точечно. Нет задачи распахать все, что возможно, есть задача вводить каждый год определенный объем, и этот объем должен быстро давать продукцию, — добавил он.

Кроме того, Кратюк отметил, что основной интерес для инвестиций в агромпромышленном комплексе республики представляют компании, занимающиеся производством тех культур, которые представлены только в Крыму. «Есть косточковые, лаванда, орехоплодные — те культуры, которые можем выращивать только мы на территории республики, вот в них надо инвестировать», — сказал министр.

О выставке

Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» проходит в Москве с 9 по 12 октября 2024 года на площадке учебно-выставочного комплекса «Тимирязев центр», построенного на базе Тимирязевской академии.

источник: ТАСС