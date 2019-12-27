Фирменные подстаканники из поездов в Крым – уже раритет

2 тысячи рублей за сувенир «на память».

Пассажиры крымских поездов «Таврия» сотнями раскупают сувенирную продукцию. Фирменные подстаканники по 1990 рублей за штуку закончились (!) сразу после отправления первого поезда из Санкт-Петербурга. Теперь пассажиры активно покупают кружки, ручки и брелоки с логотипом поезда. Об этом сообщает ИА «Крыминформ» .

Фирменные подстаканники закончились очень быстро. Но пассажиры покупают много кружек с поездом «Таврия» и с Крымским мостом. Часто берут дорожные наборы с тапочками, брелоки. Для детей также берут фирменные стаканы-раскраски. Покупают в основном не для себя, а в подарок, – рассказал нформагентству один из проводников.

В пресс-службе оператора железнодорожных перевозок в Крым «Крыминформу» подтвердили большой спрос на фирменные сувениры, однако количество реализованной и оставшейся продукции назвать не смогли.

Судя по всему, подстаканники с изображением Крымского моста, да еще из первых поездов на полуостров скоро станут редкостью. Не случайно такой подстаканник пополнил экспозицию музея на вокзале Симферополя. В коллекцию его передали пассажиры первого поезда «Таврия», который начал курсировать по транспортному переходу через Керченский пролив. Об этом «Интерфаксу» рассказал заведующий музеем Олег Носов.

Подстаканник мне подарили первые пассажиры. Говорят, с трудом достали, потому что очень большой спрос. Он отлично дополняет то, что у нас представлено, – сказал он.

Всего в музее, рассказывающем о 145-летней истории железной дороги в Крыму, несколько тысяч экспонатов.