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Фисташки у севастопольской бухты Круглой - памятник природы
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Фисташки у севастопольской бухты Круглой — памятник природы

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:20 21.04.2022

Правительство Севастополя на заседании под председательством губернатора Михаила Развожаева утвердило постановление об объявлении фисташек туполистных у бухты Круглой памятником природы регионального значения. Растение фисташка туполистная занесена и в Красную книгу Российской Федерации, и в Красную книгу Севастополя. Особо много этих деревьев растет на территории бухты Круглой. Ранее была угроза застройки территории и уничтожения деревьев, однако после вмешательства губернатора принято решение оставить эту зону зеленой.

Решение давно назрело. Нужно планировать проект благоустройства территории и сделать в этом густонаселенном районе полноценный парк для людей, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора Михаила Развожаева.

На территории памятника природы запрещается строительство, размещение объектов капитального строительства, за исключением строительства, размещения линейных объектов в рамках благоустройства.

Под запрет попадает изменение видов разрешенного использования земельных участков, предоставление земельных участков под застройку, использование открытого огня, разведение костров, использование пиротехнических средств, ведение взрывных работ, уничтожение, повреждение объектов растительного мира и другие ограничения, которые могут нанести вред памятнику природы.

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На территории памятника природы в установленном порядке разрешается осуществление только следующих видов деятельности: проведение противопожарных, санитарно-оздоровительных и иных профилактических мероприятий; осуществление природоохранных мероприятий, мероприятий по содержанию зеленых насаждений; проведение научных исследований; осуществление эколого-просветительской деятельности, проведение познавательных экскурсий, лекций, уроков, транзитных прогулок; благоустройство территории памятника природы (с применением природных материалов); капитальный ремонт существующих линейных объектов, коммуникаций, их реконструкция без увеличения размеров полосы отвода и (или) охранных зон таких объектов; проведение археологических раскопок и разведок.


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