Физкультурно-оздоровительный комплекс на ул. Шевченко в Севастополе намерены сдать летом

Трехэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом находится на ул. Шевченко — рядом с детским садом, который уже принял первых воспитанников — здесь, и школой. На базе ФОКа будут проводиться тренировки и соревнования по мини-футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису, гимнастике, боевым видам спорта.

Все коммуникации на объекте уже подведены, выполнены необходимые земляные работы. Сегодня мы обсудили устройство здесь закрытого скалодрома для альпинистов – это не повлияет на срок сдачи объекта, так как мы заранее сделали усиливающие конструкции, чтобы его можно было смонтировать. Надо решить вопрос с финансированием, и я уверен, что этот проект мы реализуем, потому что он очень нужен городу, — цитирует пресс-служба губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

В первую очередь комплекс будет предназначен для тренировок спортсменов, но губернатор подчеркнул, что заниматься на объекте смогут все жители.

Здесь, прежде всего, будут спортивные школы и секции, но также будет время для посещения жителями города в свободной форме. Какие-то услуги будут платными, будет система социальной поддержки – все эти моменты при эксплуатации нужно продумать. Это очень важный объект для этого быстроразвивающегося района, – отмечает губернатор.

Завершить строительство комплекса планируется летом. Таким образом, на улице Шевченко закончится благоустройство пространства, которое объединяет школу «Экотех+», детский сад и физкультурно-оздоровительный комплекс. Связывать все три объекта будет новая дорога.

Дорога запроектирована, и в настоящее время мы ищем дополнительные источники финансирования для реализации проекта. Ее обязательно нужно сделать в этом году, чтобы за летний период весь комплекс был готов, — подчеркивает губернатор.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

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