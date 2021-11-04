Флагман ВМС США «Mount Whitney» вошел в Черное море. На подходе еще один «гость»

Флагманский корабль ВМС США «Mount Whitney» вышел в акваторию Черного моря. Об этом свидетельствуют данные портала Marine Traffic в четверг, 4 ноября. Отплыв от Стамбула, корабль по проливу Босфор вышел в Черное море. Согласно данным портала, в настоящий момент судно находится недалеко от порта Румелифенери.

Передвижение американского флагмана – под контролем. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями штабного корабля Mount Whitney ВМС США, зашедшего 4 ноября в акваторию Черного моря, — отметили в центре.

О том, что корабль Шестого флота ВМС США «Mount Whitney» направился в Черное море для проведения операций с союзниками по НАТО, стало известно 1 ноября. По пути к месту назначения флагман остановился в Стамбуле, чтобы позже присоединиться к эсминцу ВМС США «Porter», который уже находился в Черном море. Мало того, и третий корабль ВМС США зашел в Босфор.

Корабль снабжения ВМС США «John Lenthall» зашел в Босфорский пролив и направляется в Черное море. Он станет третьим американским военным кораблем в акватории Черного моря, — пишут «Известия» .

Как рассказал изданию главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, «John Lenthall» должен обеспечить топливом американские корабли, а в случае необходимости и корабли стран – участниц НАТО. Прибытие корабля идет в рамках обеспечения присутствия других кораблей ВМС США в Черном море.