Фланец: сферы использования, материалы производства, критерии выбора

Фланцы широко применяются в различных отраслях и областях, таких как нефтегазовая промышленность, химическая промышленность, энергетика, водоснабжение и другие. Они используются для соединения труб, клапанов, насосов, резервуаров и других компонентов трубопроводной системы.

Существует несколько типов фланцев, включая следующие:

сварные фланцы : эти фланцы предназначены для сварки к трубе или другому компоненту трубопровода и не имеют отверстий для болтов.

: эти фланцы предназначены для сварки к трубе или другому компоненту трубопровода и не имеют отверстий для болтов. резьбовые фланцы : они имеют резьбовые отверстия для болтов и используются для соединения двух резьбовых компонентов трубопровода.

: они имеют резьбовые отверстия для болтов и используются для соединения двух резьбовых компонентов трубопровода. приварные фланцы : эти фланцы имеют выступающую поверхность, которая крепится к другому компоненту трубопровода с помощью сварки.

: эти фланцы имеют выступающую поверхность, которая крепится к другому компоненту трубопровода с помощью сварки. плоские фланцы : они имеют плоскую поверхность и используются для соединения двух труб или компонентов трубопровода под прямым углом.

: они имеют плоскую поверхность и используются для соединения двух труб или компонентов трубопровода под прямым углом. соединительные фланцы: они используются для соединения двух фланцев с разными размерами или стандартами.

Фланцы могут быть изготовлены из различных материалов, включая углеродистую сталь, нержавеющую сталь, латунь, алюминий, титан и другие сплавы в зависимости от требований к прочности, химической стойкости и другим факторам.