Флешмоб от медиков в поддержку вакцинации от COVID-19 в Севастополе

Сотрудники севастопольской городской больницы № 4 запустили флешмоб «Территория здоровья». Акция в социальных сетях проводится в поддержку прививочной кампании против COVID-19.

У нас нет сомнений и колебаний, делать прививку или нет. Вакцинация – это безопасный и эффективный способ предотвращения болезней и спасения человеческих жизней, особенно сейчас. Если мы вакцинированы, мы защищаем не только себя, но и окружающих нас людей. Мы уверены: чем больше в обществе тех, кто сделал прививку, тем выше коллективный иммунитет и, значит, меньше риск всплеска заболеваний, — говорят сотрудники больницы.

Присоединиться к флешмобу может любой желающий. Для этого нужно опубликовать фотографии в соцсетях с хештегами #япривился и #территорияздоровья.

Отметим, что по состоянию на 24 июня в Севастополе прививку от коронавируса сделал 77 691 человек. Второй этап вакцинации прошли 64 134 жителя региона. Случаев осложнений после прививки не зарегистрировано.

Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить не менее 60% жителей Севастополя.

Пункты вакцинации работают в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Развернуты и мобильные прививочные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, возле торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall», внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall», в музее-заповеднике «Херсонес Таврический».