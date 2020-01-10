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Флорболистки севастопольской команды "Алибаир" привезли из Питера "серебро"
фото: Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя

Флорболистки севастопольской команды «Алибаир» привезли из Питера «серебро»

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 20:01 10.01.2020

Севастопольская команда «Алибаир» завоевала серебряные награды международного турнира по флорболу (хоккею с мячом в зале) среди девушек 2005-2007 гг. р. St. Petersburg Floorball Cup. Соревнования прошли с 6 по 8 января в Санкт-Петербурге. В турнире приняли участие не только коллективы из разных регионов России, но также из Финляндии, Швеции и Чехии. «Алибаир» – молодая, но очень перспективная команда, считает исполнительный директор Федерации флорбола Севастополя Артем Пиликин.

В противостоянии с коллективами, имеющими многолетнюю историю выступлений, наши девушки сыграли очень достойно, заняв второе место. Вся команда, во главе с тренером, в голос ревела от счастья, — цитирует Артёма Пиликина «Крымский спорт».

 

Флорболистки севастопольской команды "Алибаир" привезли из Питера "серебро"

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