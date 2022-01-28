ФНС: как рассчитывается НДФЛ с доходов по вкладам физлиц

С 1 января 2021 года подлежит налогообложению НДФЛ совокупный процентный доход за год по всем вкладам в российских банках за вычетом необлагаемой суммы.

Под налогообложение не попадают доходы по рублевым счетам, процентная ставка по которым в течение всего года не превышает 1% годовых, а также процентные доходы по счетам эскроу. Вкладчикам необходимо будет уплатить налог за 2021 год до 1 декабря 2022 года. Налоговый орган самостоятельно рассчитает соответствующую сумму налога, поэтому декларировать такие доходы не требуется, — поясняет КонсультантПлюс .