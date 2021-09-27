ФНС рассылает налоговые уведомления гражданам

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала рассылать гражданам налоговые уведомления за 2020 год. Об этом в четверг, 23 сентября, заявили на официальном сайте ведомства.

Стартовала ежегодная рассылка налоговых уведомлений для уплаты физическими лицами транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество. Всего будет направлено 67,1 млн таких уведомлений, из них 44,6 млн — на бумаге по почте заказными письмами, 22,5 млн — в электронном виде через личные кабинеты налогоплательщиков, — цитируют сообщения «Известия» .

Сообщается, что уведомления будут направлены владельцам транспортных средств, земельных участков и объектов капитального строительства за период владения в течение 2020 года.

Общий объем начислений в уведомлениях составил 299,2 млрд рублей с приростом 2% по сравнению с прошлым годом, отметили в ФНС.

Кроме того, налоговая служба обратила внимание на изменения, произошедшие в 2020 году, за который гражданам начислены налоги. Таким образом, в перечень легковых автомобилей, подпадающих под повышенный налог, добавили Mazda CX-9, Honda Pilot, Chrysler Pacifica, Jeep Wrangler, Jeep Grand Cherokee, Subaru Outback 2.5i-S ES Premium ES и WRX STI Premium Sport.

Помимо этого по земельному налогу в ряде регионов применены новые результаты государственной кадастровой оценки земель, вступившие в силу с 2020 года.

ФНС напоминает, что рассылка налоговых уведомлений и их доставка налогоплательщикам по почте пройдет в течение сентября-октября текущего года. Налоги следует оплатить не позднее 1 декабря 2021 года.

Ранее, 1 сентября, результаты опроса Центра исследований проблем реальной экономики (ЦИПРЭ) показали, правильно назвать общий уровень налоговой нагрузки в России смогли лишь 4% граждан. Максимально осведомлена о налогах молодежь в возрасте до 24 лет. В этой группе 52% опрошенных заявили, что знают о страховых выплатах и могут назвать конкретный процент сверх подоходного налога.

По итогам 2020 года государство собрало 4,253 трлн рублей НДФЛ. Средства отправились в бюджеты регионов, для которых такой налог — основной источник выручки, составляющий около 40%.

В бюджет Пенсионного фонда собрали 5,469 трлн рублей, что на 50 млрд рублей больше, чем годом ранее, но на 210 млрд рублей ниже плана.

В бюджет фонда ОМС на прошлый год были заложены доходы на 2,533 трлн рублей, Фонда соцстрахования — 815 млрд рублей.