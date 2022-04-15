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ФНС России: обновлен сервис «Государственная регистрация ЮЛ и ИП»

Опубликовал: КрымPRESS в Налоги в Крыму 11:32 15.04.2022

Федеральная налоговая служба России обновила сервис «Государственная регистрация ЮЛ и ИП», с помощью которого можно быстро зарегистрировать или ликвидировать бизнес, а также внести изменения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей. В новой версии интерактивного сервиса по государственной регистрации доступны следующие нововведения:

  • возможен выбор режима налогообложения и уведомления об этом налогового органа;
  • возможен выбор типового устава;
  • отображается стадия рассмотрения документов, направленных на регистрацию;
  • результаты регистрации выгружаются в сервис для скачивания пользователем;
  • удобный выбор видов экономической деятельности;
  • подача публикации в журнал «Вестник государственной регистрации».

Основные особенности нового сервиса:

  • на основе данных, указываемых пользователем в данном сервисе, автоматически формируется готовое заявление, которое можно скачать и предоставить в налоговый орган самостоятельно на бумаге, по почте, через МФЦ либо с помощью сервиса в электронном виде с электронной подписью заявителя;
  • информация о состоянии обработки Заявления направляется в раздел «Уведомления данного сервиса». Она также доступна в режиме сервиса «Мои заявления при авторизации в Сервисе»;
  • результат государственной регистрации направляется заявителю в электронном виде по адресу электронной почты, указанной в заявлении.
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При желании документы можно получить на бумаге. В случае получения документов уполномоченным представителем, необходим документ, удостоверяющий личность, а также нотариальная доверенность.

Обновленным сервисом пользоваться легко и удобно: в нем четко структурированы подсказки и информационные сообщения в зависимости от этапа заполнения заявления.


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