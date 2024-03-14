ФОК Инкермана и ДК Верхнесадового: Михаил Развожаев проверил объекты, которые начали работу

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев проверил работу физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенного в Инкермане.

Спортивный комплекс с плавательным бассейном был построен в рамках программы социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя. Здесь проходят занятия по рукопашному бою и акробатическому рок-н-роллу, завершается набор детских групп по плаванию.

В ФОКе предусмотрены бюджетные места: сейчас идёт прием заявлений для зачисления детей в группы, всего будет набрано около 90 ребят. Также будет действовать проект для детей «Золотая рыбка», который мы придумали совместно с вице-премьером Дмитрием Николаевичем Чернышенко. И, конечно, пользоваться бассейном смогут сами жители Инкермана, все необходимые разрешительные документы получены. В целом — бассейны всегда востребованы, они должны быть доступными для людей, тогда они приносят максимальную пользу. Поэтому, конечно, мы будем планировать создание аналогичных объектов, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Затем глава города осмотрел открывшийся после капитального ремонта дом культуры в селе Верхнесадовом. Подрядчик, занимавшийся капремонтом, подошел к выполнению работ максимально качественно и бережно — например, по поручению главы города отреставрировал сохранившиеся с 1960-х годов элементы декора.

Изначально авторы сделали очень современный проект. Но все же мною было принято решение сохранить внутреннюю отделку в её первозданном виде, задуманном ещё советскими руководителями, которые создавали этот дом культуры для жителей села Верхнесадового. Знаю, что люди любят этот ДК, поэтому очень хотелось сохранить этот дух времени. При этом подрядчик, конечно, провёл новые инженерные сети, установил современное освещение, оборудовал зрительный зал с новыми сиденьями, привёл в порядок уникальный музей 4-го сектора обороны Севастополя — сельскую диораму. Сейчас в ДК уже вернулись вокальные группы, со следующей недели начнутся занятия у детей в хореографическом зале. И, конечно, возобновятся концерты и представления на главной сцене. С 15 по 17 марта в ДК будет работать избирательный участок, — отмечает губернатор.

Также Михаил Развожаев проинспектировал состояние дорог в районе Верхнесадового и села Камышлы.

В Камышлах не было ни дороги, ведущей к селу — в прошлом году здесь появилась асфальтированная дорога, также установлена вышка связи, скоро появится базовая станция, что позволит решить вопрос со связью для жителей села, — заявил глава города.

По словам губернатора, в Инкермане и в Верхнесадовом практически все дороги общего пользования приведены в нормативное состояние, теперь специалисты перейдут к работам на локальных участках и межквартальных проездах.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя