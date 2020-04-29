Фонд микрофинансирования предпринимательства выдаст 100 млн. рублей крымским предпринимателям

Выплаты пройдут в мае.

Фонд микрофинансирования предпринимательства РК планирует выдать 100 млн. рублей предпринимателям в мае. Вице-премьер – министр финансов РК Ирина Кивико подвела итоги работы микрокредитной компании и озвучила планы на ближайший месяц.

В рамках поддержки бизнеса в период борьбы с распространением коронавируса в регионе Фонд микрофинансирования предпринимательства запустил новый продукт «скорый». В мае планируется выдать 40 микрокредитов на 100 миллионов рублей: 30 из них на сумму 75 миллионов по этой программе, 10 — на 25 миллионов по стандартной программе, – сообщила Ирина Кивико.⠀

Вице-премьер добавила, что всего в апреле было предоставлено 37 микрозаймов на сумму более 88 млн. рублей. 5 займов субъекты МСП получили с помощью продукта «Скорый» всего за три дня с момента его запуска.

Кроме того, в апреле было принято 153 обращения по реструктуризации и понижению процентной ставки, в том числе, 30% обращений от активного портфеля. Реструктуризировано на общую сумму 298,7 млн рублей.⠀

СПРАВКА: МКК «Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым» работает с 2014 года. Сегодня портфель Фонда составляет 1 млрд 311 млн рублей. Активный портфель – 921,9 млн рублей. Всего с начала деятельности Фонд предоставил 1008 микрозаймов на сумму 1 858,4 млрд рублей.

По информации пресс-службы министерства экономического развития РК.