Фонд микрофинансирования в Крыму запускает новую программу «Юбилейный»

Министерством экономического развития Республики Крым совместно с Фондом микрофинансирования запускается новый микрозайм «Юбилейный», приуроченный к годовщине воссоединения Крыма с Россией и десятилетию основания институтов поддержки малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.
В рамках новой программы предприниматели могут получить микрозайм в размере от 2 до 5 миллионов рублей на пополнение оборотных и приобретение основных средств бизнеса. Срок кредитования от 6 до 36 месяцев. Процентная ставка по данной программе составит 10% годовых, — цитирует пресс-служба Ирину Кивико.
Обеспечением по микрозайму может выступить залоговое обеспечение в виде автомобилей, оборудования, техники, коммерческой и жилой недвижимости, земельных участков и другого. На полученные средства можно пополнить товарный запас, оплатить услуги, приобрести оборудование, транспортное средство, строительные материалы и многое другое, а также можно выплатить заработную плату и оплатить налоги.
Напомним, что Фонд микрофинансирования является участником трёх региональных проектов нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»: «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятым гражданам», «Создание условий для лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».
По информации пресс-службы Министерства экономического развития Республики Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: бизнес в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: бизнес в Крыму