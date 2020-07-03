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Фонд «Моя история» возобновляет археологические изыскания в "Херсонесе Таврическом"
иллюстрация: пресс-служба проекта "Моя история"

Фонд «Моя история» возобновляет археологические изыскания в «Херсонесе Таврическом»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 12:49 03.07.2020

Археологические изыскания, которые проводятся по инициативе Патриаршего совета по культуре и при финансовой поддержке фонда «Моя история», на территории воинских частей, планируемых к передаче под проект историко-археологического парка «Херсонес Таврический» возобновили 2 июля.

Для реализации проекта была создана Комплексная Херсонесская археологическая экспедиция, состоящая из сотрудников ФГБУН «ИА РАН» (г. Москва), ФГУК «Государственный Эрмитаж» (Санкт-Петербург), ФГУК «Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический» (г. Севастополь), представителей фонда «Моя история» и ФГБУ «Севнаследие», — отмечают в пресс-службе проекта «Моя история».

Возобновление изысканий стало возможно благодаря стабилизации эпидемиологической обстановки в регионе и соблюдению необходимых мер безопасности: специалисты всех организаций-участников сдали анализ на наличие коронавирусной инфекции, а также будут использовать защитные средства (перчатки и маски, средства дезинфекции).

Целью исследования территории является создание карты археологических зон, которые впоследствии будут музеефицированы и войдут в состав проекта, также включающего в себя музей античной, византийской культуры и музей христианства. Наша задача – учесть в будущем плане комплекса, как нуждающиеся в бережной консервации памятники древней культуры, так и в соответствии с мировым опытом создать необходимые условия для демонстрации находок прямо в месте их обретения, — председатель совета фонда «Моя история» Иван Есин.

Напомним, что работа Комплексной Херсонесской археологической экспедиции началась в 2020 году и проводится с соблюдением всех необходимых юридических и профессиональных норм экспертами ведущих российских научных организаций.

В ходе изыскания были обнаружены сотни редких и уникальных артефактов, среди них: золотой семисс византийского императора Артавазда 742 г., восстановившего на время почитание икон, редкие моливдовулы и бронзовые монеты византийских императоров VIII-IX вв., многочисленные медные литые херсонесские монеты IX-X вв. от Льва/Василия 1 до Василия III/Константина VII, бронзовые перстни, светильники, терракоты, клейменые амфоры херсонесского, родосского и синопского производства.

Мы уверены, что работа экспедиции поможет сделать доступнее культуру Древнего Херсонеса, сохранить его для потомков. Сейчас, после завершения карантина, мы стремимся наверстать упущенное время и возвращаемся к работе с удвоенным энтузиазмом, — добавил председатель совета фонда «Моя История».

Фонд «Моя история» возобновляет археологические изыскания в "Херсонесе Таврическом"

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