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Фонд развития промышленности получит 150 млн рублей
фото: pikist.com

Фонд развития промышленности Крыма получит 150 млн рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:18 26.08.2024

Фонд развития промышленности Республики Крым получит 150 млн рублей на докапитализацию в рамках единой региональной субсидии. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Республика Крым успешно прошла конкурсный отбор на получение единой региональной субсидии на докапитализацию регионального фонда развития промышленности. Отбор проводился Минпромторгом Российской Федерации. <…> Общий объем докапитализации фонда составит свыше 150 млн рублей, а капитализация с начала его деятельности превысила 1 млрд рублей, — говорится в сообщении.

По словам Аксенова, некоммерческая организация «Крымский региональный фонд развития промышленности», созданная в 2019 году, вносит существенный вклад в поддержку крымских предприятий в форме займов на льготных условиях и других мер. Это способствует развитию импортозамещающих производств, модернизации и внедрению новых технологий, является важным фактором экономического роста в республике.

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источник: ТАСС

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