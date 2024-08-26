Фонд развития промышленности Крыма получит 150 млн рублей

Республика Крым успешно прошла конкурсный отбор на получение единой региональной субсидии на докапитализацию регионального фонда развития промышленности. Отбор проводился Минпромторгом Российской Федерации. <…> Общий объем докапитализации фонда составит свыше 150 млн рублей, а капитализация с начала его деятельности превысила 1 млрд рублей, — говорится в сообщении.
По словам Аксенова, некоммерческая организация «Крымский региональный фонд развития промышленности», созданная в 2019 году, вносит существенный вклад в поддержку крымских предприятий в форме займов на льготных условиях и других мер. Это способствует развитию импортозамещающих производств, модернизации и внедрению новых технологий, является важным фактором экономического роста в республике.
источник: ТАСС
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