Фонд «Защитники Отчества»: в Севастополе открылся еще один пункт выездного приема граждан﻿

Место выездного приема специалистов филиала Фонда открывается специально для тех, кто нуждается в помощи, но не имеет возможности посетить городской филиал Фонда. Представители нотариата принимают активное участие в развитии работы Фонда в территориальных границах Севастополя, чтобы обращение за необходимой помощью было максимально комфортно для всех, особенно для ветеранов СВО и членов их семей.
Открытие мест выездных приемов в отдаленных районах города Севастополя продолжается. Следите за обновлениями на сайте севастопольского филиала Фонда «Защитники Отечества» и на его страницах в социальных сетях, чтобы не пропустить важную информацию!
источник: Нотариальная палата города Севастополя
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С тегами: Нотариальная палата Севастополя