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Фонд "Защитники Отчества": в Севастополе открылся еще один пункт выездного приема граждан﻿
фото: Нотариальная палата города Севастополя

Фонд «Защитники Отчества»: в Севастополе открылся еще один пункт выездного приема граждан﻿

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 19:06 21.02.2025

Методист Нотариальной палаты города Севастополя Лариса Магус приняла участие в открытии еще одного пункта выездного приема филиала Фонда «Защитники Отечества» в Севастополе. На площадке «Добро. Центр «Балаклавский» — как и в центральном городском филиале — будут оказывать помощь ветеранам СВО и членам их семей по самым разным вопросам.

Место выездного приема специалистов филиала Фонда открывается специально для тех, кто нуждается в помощи, но не имеет возможности посетить городской филиал Фонда. Представители нотариата принимают активное участие в развитии работы Фонда в территориальных границах Севастополя, чтобы обращение за необходимой помощью было максимально комфортно для всех, особенно для ветеранов СВО и членов их семей.

Открытие мест выездных приемов в отдаленных районах города Севастополя продолжается. Следите за обновлениями на сайте севастопольского филиала Фонда «Защитники Отечества» и на его страницах в социальных сетях, чтобы не пропустить важную информацию!

Узнайте больше:  Определен порядок проведения заочного голосования при принятии решений общим собранием членов СНТ или ОНТ

источник: Нотариальная палата города Севастополя 

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