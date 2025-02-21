Фонд «Защитники Отчества»: в Севастополе открылся еще один пункт выездного приема граждан﻿

Методист Нотариальной палаты города Севастополя Лариса Магус приняла участие в открытии еще одного пункта выездного приема филиала Фонда «Защитники Отечества» в Севастополе. На площадке «Добро. Центр «Балаклавский» — как и в центральном городском филиале — будут оказывать помощь ветеранам СВО и членам их семей по самым разным вопросам.

Место выездного приема специалистов филиала Фонда открывается специально для тех, кто нуждается в помощи, но не имеет возможности посетить городской филиал Фонда. Представители нотариата принимают активное участие в развитии работы Фонда в территориальных границах Севастополя, чтобы обращение за необходимой помощью было максимально комфортно для всех, особенно для ветеранов СВО и членов их семей.

Открытие мест выездных приемов в отдаленных районах города Севастополя продолжается. Следите за обновлениями на сайте севастопольского филиала Фонда «Защитники Отечества» и на его страницах в социальных сетях, чтобы не пропустить важную информацию!

источник: Нотариальная палата города Севастополя