Фонд «Защитники Отечества» ежедневно оказывает адресную помощь

С первых дней открытия Крымского филиала фонда «Защитники Отечества» сотрудники оказывают адресную помощь участникам СВО. Координаторы Фонда содействуют получению всех полагающихся мер поддержки, в том числе: социальной, медицинской и психологической реабилитации, обеспечение лекарствами и техническими средствами реабилитации, помощь в восстановлении документов, профессиональная переподготовка и трудоустройство ветеранов.

«Горячая линия» филиала Государственного фонда помощи участникам специальной военной операции «Защитники Отечества» по Республике Крым: +7 (990) 222-19-45 (по будням с 9:00 до 18:00).

Сергей Аксёнов: «Помощь нашим воинам стала действительно общим делом».

Ранее Глава РК Сергей Аксёнов в своих социальных сетях опубликовал часть интервью с журналом «РФ сегодня». Он, в частности, озвучил работу фонда «Защитники Отечества» в Крыму.

Каждый месяц на фронт отправляются десятки тонн гуманитарной и военно-технической помощи, наши военные и добровольцы получают все положенные выплаты, их семьи взяты под опеку. Государственный фонд «Защитники Отечества» по Республике Крым занимается адресным сопровождением ветеранов и семей погибших бойцов, обеспечивает все полагающиеся им меры поддержки. Продолжается работа по выделению участникам СВО и членам их семей бесплатных земельных участков. С начала спецоперации в крымских отелях и санаториях оздоровилось более 1400 участников СВО и членов их семей, в том числе за счет внебюджетных средств. Мы продолжаем работать в этом направлении, — рассказал Аксёнов.

Глава Крыма уверен: помощь нашим воинам стала действительно общим делом.

Интервью журналу «РФ сегодня» — по ссылке.