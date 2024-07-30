Фонтан на Приморском бульваре наконец-то заработал в должном режиме

Только в середине лета центральный фонтан Севастополя — на Приморском бульваре, отмечает «Севастопольская газета» , заработал как должно.

В соцсетях о радостном событии сообщил и.о. заместителя губернатора Евгений Горлов:

На Приморском бульваре в полную силу заработал центральный фонтан… Рад, что нам удалось завершить пусконаладочные работы накануне Дня Военно-Морского Флота.

Севастопольцы радостную новость восприняли неоднозначно. Многие порадовались долгожданному событию, другие же напомнили замгубернатору, что на дворе конец июля, а фонтаны в 40-градусную жару «еле финтилят». В замгубернаторском чате даже задались вопросом, почему в теплом климате Севастополя сезон фонтанов заканчивается намного раньше, чем в Петербурге и Москве, а открытие всегда запаздывает.

Городские фонтаны в этом году запустили к 9 Мая. Об их технической готовности в конце апреля на заседании правительства докладывал тот же Е.Горлов, предупредив, что некоторые потребуют дообследования и проведения длительных пусковых и пусконаладочных работ. После запуска большая часть фонтанов работала на треть мощности, некоторые из них через несколько дней вышли из строя, другие, как сухой фонтан возле культурного комплекса «Корабел» не заработал вообще.

При этом в конце апреля ГБУ «Парки и скверы» провело тендер на комплексное обслуживание городских фонтанов. На их подготовку к летнему сезону было выделено 35,6 миллиона рублей. Согласно контракту, предполагалось выполнить колоссальный объем работ, в том числе компьютерных. Пусконаладочные работы планировали проводить поэтапно, а фонтаны запустить в июне.

источник: «Севастопольская газета»