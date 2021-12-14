Forbes составил рейтинг лучших вин России. Крымские вина – в тройке «призеров»

Forbes представил первый ежегодный рейтинг российских вин.
В новом рейтинге Forbes — список вин, которые мы оценили как самые качественные, интересные и оригинальные. Структура списка соответствует структуре потребления вина в России — в нем 55 красных, 31 белое, 14 игристых, – отметили составители реестра лучших отечественных напитков «для души».
Рейтинг опубликован во вторник на
К участию в рейтинге допускались вина наиболее молодого урожая из числа выпущенных в продажу с минимальным объемом выпуска не менее 900 бутылок, – уточняет Forbes. – Вина оценивались сформированным экспертным советом, почетным председателем которого был доктор наук, заместитель директора по научной работе ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности РАН Александр Панасюк.
Сначала эксперты дегустировали вина “вслепую”: образцы различных сортов предварительно зашифровывались и помещались в непрозрачную упаковку. Члены комиссии могли узнать, что именно они дегустировали только после сбора оценочных листов. Как уточняет издание, дегустации проводились по “английской” модели, при которой эксперты могли общаться друг с другом в процессе органолептического анализа образцов – метода определения показателей качества продукции на основе анализа восприятий органов чувств. Уровень и время дискуссии экспертов регулировалось избираемым для каждой дегустации председателем.
При создании рейтинга также учитывалась доступность для потребителя, в соответствии с чем прошедшие в финал вина были распределены на восемь групп по цене и по объему выпуска, в соответствии с чем получали баллы от 1 до 8.
Также брались во внимание узнаваемость бренда и маркетинговая активность винодельни, качество дистрибуции, репутация производителя, его вклад в продвижение винной культуры, награды на международных конкурсах, а также коммуникация с профессиональным сообществом.
Кликабельный рейтинг Forbes –
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