Формальная и «в очередях» — о чем крымчане просят президента в здравоохранении

Президент России Владимир Путин на совещании с членами Правительства обсудил результаты диспансеризации детей и взрослых в 2024 году. Руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов выступил с докладом о результатах проведенных движением исследований.

Народный фронт собирает обратную связь от граждан по качеству оказания медицинской помощи. В процессе подготовки к сегодняшнему совещанию мы совместно со Сбером проанализировали 2 тысячи обращений на Прямую линию по теме диспансеризации, а также провели опрос 26 тысяч пациентов государственных поликлиник, – говорит руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

На что жалуются жители России:

отсутствие возможности пройти диспансеризацию хотя бы за 2 дня, сложности с записью на приёмы. Или же людям приходят ложные сообщения о якобы пройденной ими диспансеризации.

недостаточно внимательное отношение врачей к жалобам пациентов, невозможность провести расширенные анализы, обследования.

формальная обратная связь от медучреждений (врачей) или её отсутствие.

низкая вовлечённость и незаинтересованность работодателей в обследовании (25%).

Мнение крымчан на уровне среднестатических по стране. А президенту жители полуострова в сфере здравоохранения в основном писали по вопросам выдачи льготных препаратов.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

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