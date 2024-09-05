«Формирование комфортной городской среды»: в Севастополе благоустраивают скверы

В Севастополе продолжаются работы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого будут обновлены парки и скверы, созданы новые детские и спортивные площадки, обустроены территории вокруг исторических памятников.

В рамках проекта севастопольцы ежегодно получают уникальную возможность активно участвовать в преобразовании своего города. Жители различных районов и муниципальных округов могут выбрать из множества территорий те, которые, по их мнению, требуют особого внимания и капитального ремонта в будущем. Это не просто голосование – это возможность восстановить связь с окружающей средой, вернуть утраченное очарование общественным пространствам и вдохнуть в них новую жизнь.

В этом году в Севастополе благодаря программе «Формирование комфортной городской среды» капитальный ремонт уже стартовал на десяти территориях: