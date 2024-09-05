«Формирование комфортной городской среды»: в Севастополе благоустраивают скверы

В Севастополе продолжаются работы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого будут обновлены парки и скверы, созданы новые детские и спортивные площадки, обустроены территории вокруг исторических памятников.
В рамках проекта севастопольцы ежегодно получают уникальную возможность активно участвовать в преобразовании своего города. Жители различных районов и муниципальных округов могут выбрать из множества территорий те, которые, по их мнению, требуют особого внимания и капитального ремонта в будущем. Это не просто голосование – это возможность восстановить связь с окружающей средой, вернуть утраченное очарование общественным пространствам и вдохнуть в них новую жизнь.
В этом году в Севастополе благодаря программе «Формирование комфортной городской среды» капитальный ремонт уже стартовал на десяти территориях:
- сквер у Центрального рынка на улице Одесской, 3;
- зелёная зона между домами № 26 и 32 на проспекте Октябрьской Революции;
- сквер у мемориала «Погибшим односельчанам» на улице Софьи Перовской, 10А в посёлке Любимовка;
- зелёная зона в районе дома № 5А на улице Сумской в селе Хмельницком;
- территория между домами № 31 и 35 на улице Центральной в селе Родном;
- зелёная зона в районе дома № 2 на улице Юбилейной в селе Фронтовом;
- территория в районе дома № 7 на улице Шевкопляса в Инкермане;
- сквер вокруг пруда «Зеленуха» на улице Ивана Пахомова в селе Орлином;
- общественная территория вблизи спортивной площадки в районе дома № 24 на улице Ветвистой в посёлке Солнечном;
- территория у Дома культуры в селе Вишнёвом.
Очень рада, что в нашем любимом Севастополе реализуется этот проект. Мы с внуками часто гуляем в сквере на улице Степаняна, и очень радостно, что в ближайшее время преобразится сквер около Центрального рынка. Туда мы каждые выходные едем за продуктами, – делится впечатлениями жительница проспекта Октябрьской Революции Ангелина Павловна.
Капитальный ремонт общественной территории вблизи спортивной площадки в районе дома № 24 на улице Ветвистой в посёлке Солнечном выполнен уже на 90%. Планируется обустройство мест для занятий спортом и активного отдыха, а также создание удобных локаций для семейных встреч.
Работы идут в графике. Сложностей не возникает. Делаем всё возможное для того, чтобы жители села в ближайшее время наслаждались благоустроенной зоной, – говорит представитель подрядной организации Игорь Андреевич.
Общественное участие в выборе территорий подчёркивает важность мнения жителей при формировании будущего Севастополя. С позитивным настроем севастопольцы смотрят в будущее и надеются на дальнейшие преображения своего любимого города, которые сделают его ещё более комфортным. Преобразим наш город вместе, ведь уже в следующем году жители вновь смогут проголосовать за благоустройство новых территорий.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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С тегами: инфраструктура Севастополя